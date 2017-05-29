Сергей Ребров: На лезвии ножа

В мае 2017-го года у главного тренера «Динамо» заканчивается контракт с клубом и, скорее всего, нового соглашения с Сергеем Ребровым президент «бело-синих» подписывать не будет. По крайней мере, так считают многие эксперты, футбольные специалисты и спортивные журналисты. Уж слишком проблемным, невыразительным и откровенно неудовлетворительным получился сезон 2016/17 для самого титулованного клуба нашей страны. Ни одного трофея в этом году киевляне не завоевали, слабо выглядели в УПЛ, в принципиальных матчах с «Шахтером» добыли только одну победу в матче, который ничего не значил, и из еврокубков также бесславно вылетели еще прошлой зимой.

Тем не менее, под руководством Реброва «Динамо» добивалось самых серьезных успехов за последние годы, в связи с чем интересно вспомнить и сравнить деятельность еще действующего наставника киевлян. Хотя не стоит торопиться, вполне возможно, тренерский штаб «бело-синих» останется у руля команды, ведь титулы, завоеванные за последние годы, говорят сами за себя.

В мае 2014-го года Ребров пришел на пост главного тренера столичного клуба, несколько дней исполнял обязанности наставника, но выиграв свой первый трофей — Кубок Украины, приставка и.о. отвалилась от должности Сергея Станиславовича. «Динамо» тогда одолело «Шахтер» со счетом 1:2. Всего же за три сезона Ребров со своей командой завоевал два чемпионских титула, два Кубка Украины и один Суперкубок, в Лиге Чемпионов 2015/16 пробился в 1/8 финала и в четвертьфинал Лиги Европы 2014/15, добыл ряд громких, знаковых побед.

Запомнилась, в первую очередь, виктория над «Порту», собственно она и позволила киевлянам успешно пройти групповой этап Лиги Чемпионов. Ничего не мог противопоставить украинскому гранду и «Маккаби», с «Челси» в одном из матчей «Динамо» удалось отстоять ничью, а также в поединке с «Манчестер Сити» один раз проиграли киевляне и один матч свели к почетной мировой.

Годом ранее Ребров с «бело-синими» в Лиге Европы обыграл «Риу Аве», «Ольборг», «Стяуа», а в раунде плей-офф в хорошем стиле динамовцы прошли «Генгам» и «Эвертон». Команда тогда показывала вполне содержательный, интересный и атакующий футбол, забивая соперникам по пять мячей. Победа над «Эвертоном» (5:2) стала, пожалуй, одним из самых ярких и запоминающихся успехов «Динамо» в новейшей истории.

На внутренней арене за три года у Реброва в активе победы над «Шахтером» в финале Кубка Украины 2014/15, а также успешные матчи с «Зарей» и «Днепром» (еще с тем, который доходил до финала Лиги Европы). Всего два поражения было у киевлян в чемпионате Украины 2015/16, а в Премьер-лиге 2014/15 вообще без поражений прошли всю турнирную дистанцию подопечные Реброва.

Нельзя не вспомнить и про роль Рауля Рианчо, помощника Реброва, который в прошлом году ушел из клуба и многие связывают спад в игре «Динамо» именно с отсутствием этого испанского специалиста. Возможно, нынешнему наставнику действительно не хватало такого квалифицированного и опытного помощника, однако первое время после ухода Рианчо столичная команда продолжала показывать вполне убедительный футбол, а кризис начался у «бело-синих» примерно спустя полгода. Поэтому все же можно утверждать, что Ребров это самостоятельный и независимый специалист, и если ему предоставят второй шанс, наверняка тренер это сможет подтвердить.

Особые отношения у Сергея Станиславовича с наиболее принципиальным соперником — донецким «Шахтером». Так уж сложилось, что причиной отставок большинства наставников «бело-синих» становились именно неудачные матчи в Украинском Классическом дерби. В семи матчах «горняки» обыгрывали команду Реброва, четыре матча завершилось вничью и только в трех поединках киевляне праздновали победу. Общий счет этих дуэлей также в пользу дончан — 11:21 (без учета двух серий пенальти). Более того, в чемпионате 2015/16 дважды с крупным счетом 0:3 проиграл столичный клуб, в то время как «Шахтер» всегда уступал с минимальным счетом (2:1, 1:0 и 3:2).

Если сравнивать работу Реброва с предыдущими тренерами «Динамо», то можно смело утверждать, что именно нынешний наставник киевлян наиболее успешный специалист в эпоху после Лобановского. Всего при нынешнем наставнике «Динамо» сыграло 135 официальных матчей, в которых добыло 92 победы, 20 ничьих и 23 встречи закончились поражениями, забито было 277 мячей — пропущено 101. Ни Семин, ни Блохин не могли похвастаться такими результатами. У Семина было больше времени на управление клубом, но киевляне под руководством Юрия Павловича только один раз стали чемпионом Украины и один раз завоевали Суперкубок. При Блохине «Динамо» не добыло ни одного трофея. У Газаева в активе только один Суперкубок Украины.

У Михайличенко и Демьяненко более впечатляющая коллекция трофеев — по разу оба специалиста выигрывали чемпионат Украины, а также побеждали в национальном Кубке и Суперкубке. В Европе также выступало тогда «Динамо» довольно неплохо, хотя углубляться в историю клуба не имеет смысла, это были совсем другие команды и другие времена, не связанные с работой Реброва.