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29 мая 2017, 12:14 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Сегодня Суркис примет решение о дальнейшей судьбе Реброва

У Реброва осталось два дня контракта с «Динамо».

У <span class=error>Реброва</span> осталось два дня контракта с Динамо. Увеличить
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По состоянию на текущий момент решение о том, останется ли Ребров в «Динамо» после окончания текущего сезона, по-прежнему не принято.

Дальнейшая судьба наставника «бело-синих» решится сегодня, когда он проведет встречу с президентом клуба Игорем Суркисом.

Напомним, действующий контракт Реброва с «Динамо» рассчитан до 30 мая 2017 года.

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