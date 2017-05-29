Сегодня Суркис примет решение о дальнейшей судьбе Реброва

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По состоянию на текущий момент решение о том, останется ли Ребров в «Динамо» после окончания текущего сезона, по-прежнему не принято.

Дальнейшая судьба наставника «бело-синих» решится сегодня, когда он проведет встречу с президентом клуба Игорем Суркисом.

Напомним, действующий контракт Реброва с «Динамо» рассчитан до 30 мая 2017 года.