Сегодня Суркис примет решение о дальнейшей судьбе Реброва
У Реброва осталось два дня контракта с «Динамо».
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По состоянию на текущий момент решение о том, останется ли Ребров в «Динамо» после окончания текущего сезона,
Дальнейшая судьба наставника «бело-синих» решится сегодня, когда он проведет встречу с президентом клуба Игорем Суркисом.
Напомним, действующий контракт Реброва с «Динамо» рассчитан до 30 мая 2017 года.
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