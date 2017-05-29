«Барселона» представила новую форму на следующий сезон
«Барселона» представила новую форму, которую футболисты команды будут носить в следующем сезоне, сообщает официальный сайт испанского гранда.
На футболке впервые видно наименование японской фирмы Rakuten, которая стала титульным спонсором «Барселоны».
Rakuten входит в топ-10 мировых
Контракт между Rakuten и каталонским клубом рассчитан на четыре сезона. Согласно условиям договора, клуб будет получать от спонсора € 55 млн в год.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter