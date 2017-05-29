Воловик пополнил лазарет «Актобе»

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В выездном матче против ФК «Ордабасы» футболист получил травму. Теперь Александру предстоит курс реабилитации.



Александр Воловик принял участие в 11 матчах КПЛ, проведя на поле 1018 минут, заработав при этом 3 желтые карточки. Защитник ФК «Актобе» провел 240 минут в розыгрыше Кубка Казахстана, при этом забил решающий послематчевый пенальти в матче против ФК «Акжайык».