Воловик пополнил лазарет «Актобе»
Лазарет ФК «Актобе» пополнил опытный украинский легионер «красно-белых» — Александр Воловик.
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В выездном матче против ФК «Ордабасы» футболист получил травму. Теперь Александру предстоит курс реабилитации.
Александр Воловик принял участие в 11 матчах КПЛ, проведя на поле 1018 минут, заработав при этом 3 желтые карточки. Защитник ФК «Актобе» провел 240 минут в розыгрыше Кубка Казахстана, при этом забил решающий послематчевый пенальти в матче против ФК «Акжайык».
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