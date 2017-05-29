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29 мая 2017, 11:54 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Воловик пополнил лазарет «Актобе»

Лазарет ФК «Актобе» пополнил опытный украинский легионер «красно-белых» — Александр Воловик.

Лазарет ФК <span class=error>Актобе</span> пополнил опытный украинский легионер красно-белых — Александр Воловик. Увеличить
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В выездном матче против ФК «Ордабасы» футболист получил травму. Теперь Александру предстоит курс реабилитации.

Александр Воловик принял участие в 11 матчах КПЛ, проведя на поле 1018 минут, заработав при этом 3 желтые карточки. Защитник ФК «Актобе» провел 240 минут в розыгрыше Кубка Казахстана, при этом забил решающий послематчевый пенальти в матче против ФК «Акжайык».

Актобе
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