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29 мая 2017, 11:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Матч «Астана» — «Кайсар» перенесен на 6 июля

Как известно, 6 июля в Астане отмечается День города, который имеет большое значение для жителей столицы.

Как известно 6 июля в <span class=error>Астане</span> отмечается День города который имеет большое значение для жителей столицы. Увеличить
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В этот день в городе будут проводиться различные культурно-оздоровительные мероприятия, одним из которых станет матч 19 тура Премьер-Лиги Республики Казахстан «Астана» — «Кайсар».

Футбольный клуб «Астана» благодарит руководство и тренерский штаб кызылординского «Кайсара», а также Профессиональную футбольную лигу Казахстана за то, что пошли на встречу и согласились на перенос матча с 8 на 6 июля.

Это позволит не только подарить дополнительный праздник столичным любителям футбола, но и более плодотворно подготовиться столичной команде к важным матчам квалификации Лиги Чемпионов 2017/2018, первые матчи которого состоятся 11—12 июля.

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