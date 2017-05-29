Матч «Астана» — «Кайсар» перенесен на 6 июля
Как известно, 6 июля в Астане отмечается День города, который имеет большое значение для жителей столицы.
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Видимо, что-то случилось...
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В этот день в городе будут проводиться различные
Футбольный клуб «Астана» благодарит руководство и тренерский штаб кызылординского «Кайсара», а также Профессиональную футбольную лигу Казахстана за то, что пошли на встречу и согласились на перенос матча с 8 на 6 июля.
Это позволит не только подарить дополнительный праздник столичным любителям футбола, но и более плодотворно подготовиться столичной команде к важным матчам квалификации Лиги Чемпионов 2017/2018, первые матчи которого состоятся
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