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В этот день в городе будут проводиться различные культурно-оздоровительные мероприятия, одним из которых станет матч 19 тура Премьер-Лиги Республики Казахстан «Астана» — «Кайсар».

Футбольный клуб «Астана» благодарит руководство и тренерский штаб кызылординского «Кайсара», а также Профессиональную футбольную лигу Казахстана за то, что пошли на встречу и согласились на перенос матча с 8 на 6 июля.