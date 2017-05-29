Вратарь «Бенфики» Эдерсон 30 мая пройдёт медосмотр для «Манчестер Сити»

В конце прошлой недели появилась информация, что 23-летний бразилец интересен «горожанам» и сделка может быть завершена после 28 мая.

Sky Sports сообщает, что 30 мая Эдерсон должен прибыть в Манчестер, чтобы пройти медицинское обследование. В случае успешного осмотра «Манчестер Сити» заплатит за бразильца около € 45 млн.

На такой сумме настаивает «Бенфика», которая владеет только 50% экономических прав на Эдерсона. Половину вырученной суммы клуб должен будет отдать «Риу Аве» и агентству Gestifute, которым владеет известный футбольный агент Жорже Мендеш.

В текущем сезоне Эдерсон провёл 27 матчей в чемпионате Португалии, пропустил 12 голов и 18 матчей отстоял на ноль.