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29 мая 2017, 10:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вратарь «Бенфики» Эдерсон 30 мая пройдёт медосмотр для «Манчестер Сити»

Голкипер «Бенфики» Эдерсон Мораес всё ближе к переходу в «Манчестер Сити».

В конце прошлой недели появилась информация, что 23-летний бразилец интересен «горожанам» и сделка может быть завершена после 28 мая.

Sky Sports сообщает, что 30 мая Эдерсон должен прибыть в Манчестер, чтобы пройти медицинское обследование. В случае успешного осмотра «Манчестер Сити» заплатит за бразильца около € 45 млн.

На такой сумме настаивает «Бенфика», которая владеет только 50% экономических прав на Эдерсона. Половину вырученной суммы клуб должен будет отдать «Риу Аве» и агентству Gestifute, которым владеет известный футбольный агент Жорже Мендеш.

В текущем сезоне Эдерсон провёл 27 матчей в чемпионате Португалии, пропустил 12 голов и 18 матчей отстоял на ноль.

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