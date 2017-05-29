Коноплянка: «Днепр» — это большая семья, это история, это лучший клуб на планете
Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка, ранее выступавший за «Днепр», прокомментировал вылет днепровского клуба из украинской
Премьер-лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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«Днепр» — это большая семья, это история, это лучший клуб на планете. Сердце разрывается от того, что «Днепр» потерял место в
Коноплянка провёл в структуре клуба 9 лет и сыграл за «Днепр» 210 матчей во всех турнирах, забив 45 голов.
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