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29 мая 2017, 10:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Коноплянка: «Днепр» — это большая семья, это история, это лучший клуб на планете

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка, ранее выступавший за «Днепр», прокомментировал вылет днепровского клуба из украинской Премьер-лиги.

Полузащитник <span class=error>Шальке</span> Евгений Коноплянка ранее выступавший за Днепр прокомментировал вылет днепровского клуба из украинской <nobr>Премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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«Днепр» — это большая семья, это история, это лучший клуб на планете. Сердце разрывается от того, что «Днепр» потерял место в Премьер-лиге. Я люблю тебя, «Днепр»! Только «Днепр», только победа! «Днепр» должен жить. И я мысленно с тобой, «Днепр», — написал Коноплянка в своём «инстаграме».

Коноплянка провёл в структуре клуба 9 лет и сыграл за «Днепр» 210 матчей во всех турнирах, забив 45 голов.

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