Бескомпромиссный уик-энд

Конечно, победы эти были очень разными. Кто-то заметно превосходил своих оппонентов и выигрывал за явным преимуществом. Другие буквально зубами выгрызали заветные три очка.



В субботу состоялись два противостояния. В Актобе «Иртыш» впервые за много лет взял верх над хозяевами поля. Многие болельщики актюбинской дружины надеялись, что после возвращения в команду самого успешного в истории их клуба наставника на волне эмоционального подъема победа будет за ней. Но… Как говорится, — не в этот раз. После матча Владимир Муханов поторопился объявить, что многие его нынешние подопечные просто не в состоянии играть в комбинационный футбол. Намек в преддверие открытия летнего трансферного окна более чем прозрачный. В целом, «Иртыш» был лучше. Вот и все.

Не сумел разжиться турнирными баллами в Таразе «Тобол». Костанайцы, изо всех сил рвущиеся в первую тройку, очень старались одержать на выезде победу, но их соперник сыграл довольно грамотно тактически и сумел выдержать неслабое давление со стороны гостей. А как только представилась возможность — и победный мяч вкатил. Причем сделали это таразцы в очень правильный момент— времени на то, чтобы спасти хотя бы одно очко, у костанайцев почти уже не оставалось.



Мало кто сомневался, что «Астана» будет испытывать какие-то проблемы в воскресном домашнем матче с «Шахтером». Их, собственно, у хозяев поля и не было. Правда, поначалу горняки попытались взбрыкнуть, но их быстро, так сказать, поставили на место — к середине первой половины встречи действующий чемпион страны вел уже с неприлично крупным на тот момент счетом 3:0. После третьего взятия ворот соперника «Астана» заметно успокоилась. Причем настолько, что даже позволяла себе упускать явные возможности увеличить собственное преимущество — вроде достаточно пижонски исполненного 11-метрового штрафного удара. В таких условиях карагандинцы получили возможность изобразить видимость оппозиции своему куда более мастеровитому визави. Но не более того. Отдельного упоминания заслуживает весьма плодотворно утюживший штрафную гостей и подступы к ней Жуниор Кабананга, записавший в итоге на свой счет хет-трик.



По существу, на классе выиграли в столице у «Окжетпеса» и шымкентцы. Для номинальных хозяев поля при их нынешних руководителях этот поединок, однозначно, проходным не был, однако в своем сегодняшнем состоянии кокшетауцы серьезного сопротивления южанам оказать не смогли. Голом престижа, правда, подопечные Виктора Пасулько все же отметились — однако там с чего-то вдруг защитная линия гостей решила предоставить полную свободу действий в собственной штрафной игроку синегорцев. По большому счету, здесь все по делу.



Куда тяжелее пришлось «Кайрату» в Кызылорде. Уже в начале встречи хозяева поля повели в счете. Правда, алматинцы не стали откладывать в долгий ящик вопросы восстановления равновесия в счете и своего выхода вперед — на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу гостей. «Волки» изо всех сил старались вернуть все на круги своя — в их понимании, конечно, — однако этот соперник «Кайсара» не собирался позволять себе во второй раз давать надежду кызылординцам на удачный исход в данном матче.



В западноказахстанском дерби верх довольно предсказуемо взял «Атырау». В каждом из таймов по мячу в сетку ворот Дениса Толебаева положил опытный Ладо Двалишвили, и этого оказалось вполне достаточно для уверенной победы нефтяников. Уральцы старались переломить ход неудачно складывавшегося для них поединка в свою пользу, но, объективно, по игре хозяева, отдавшие в какой-то момент инициативу гостям и действовавшие по счету, заслуживали в этот день выигрыша.



Как-то так вот. Шесть очередных мгновений футбольной казахстанской весны позади. КПЛ-2017 стремительно несется к своему экватору.