Бескомпромиссный уик-энд
Очередной тур чемпионата Казахстана по футболу 2017 года в
Премьер-Лиге, пришедшийся на минувшие выходные, оказался отмечен тотально бескомпромиссной борьбой. Ни один из поединков в рамках соревнования в минувший уик-энд не завершился вничью. Каждое из шести рандеву в конце концов выявило своего победителя.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Конечно, победы эти были очень разными.
В субботу состоялись два противостояния. В Актобе «Иртыш» впервые за много лет взял верх над хозяевами поля. Многие болельщики актюбинской дружины надеялись, что после возвращения в команду самого успешного в истории их клуба наставника на волне эмоционального подъема победа будет за ней. Но… Как говорится, — не в этот раз. После матча Владимир Муханов поторопился объявить, что многие его нынешние подопечные просто не в состоянии играть в комбинационный футбол. Намек в преддверие открытия летнего трансферного окна более чем прозрачный. В целом, «Иртыш» был лучше. Вот и все.
Не сумел разжиться турнирными баллами в Таразе «Тобол». Костанайцы, изо всех сил рвущиеся в первую тройку, очень старались одержать на выезде победу, но их соперник сыграл довольно грамотно тактически и сумел выдержать неслабое давление со стороны гостей. А как только представилась возможность — и победный мяч вкатил. Причем сделали это таразцы в очень правильный момент— времени на то, чтобы спасти хотя бы одно очко, у костанайцев почти уже не оставалось.
Мало кто сомневался, что «Астана» будет испытывать
По существу, на классе выиграли в столице у «Окжетпеса» и шымкентцы. Для номинальных хозяев поля при их нынешних руководителях этот поединок, однозначно, проходным не был, однако в своем сегодняшнем состоянии кокшетауцы серьезного сопротивления южанам оказать не смогли. Голом престижа, правда, подопечные Виктора Пасулько все же отметились — однако там с
Куда тяжелее пришлось «Кайрату» в Кызылорде. Уже в начале встречи хозяева поля повели в счете. Правда, алматинцы не стали откладывать в долгий ящик вопросы восстановления равновесия в счете и своего выхода вперед — на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу гостей. «Волки» изо всех сил старались вернуть все на круги своя — в их понимании, конечно, — однако этот соперник «Кайсара» не собирался позволять себе во второй раз давать надежду кызылординцам на удачный исход в данном матче.
В западноказахстанском дерби верх довольно предсказуемо взял «Атырау». В каждом из таймов по мячу в сетку ворот Дениса Толебаева положил опытный Ладо Двалишвили, и этого оказалось вполне достаточно для уверенной победы нефтяников. Уральцы старались переломить ход неудачно складывавшегося для них поединка в свою пользу, но, объективно, по игре хозяева, отдавшие в
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