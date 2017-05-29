«Если игроки не забивают пенальти, то это вина тренерского штаба»

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5 самых громких цитат 14-го тура КПЛ.

Владимир Муханов, главный тренер «Актобе»:

— Было два-три момента, где можно было атаковать сразу, но выдумывали другие решения. Для меня это тоже вопрос, потому что на установке, учитывая, что прошел дождь, поле влажное, и любой удар в створ ворот опасен, нацеливали на удар. Может языка моего кто-то не понял.

Станимир Стойлов, главный тренер «Астаны»:

— Я всегда выбираю тех, кто бьет пенальти. У нас три штатных исполнителя — Муртазаев, Кабананга, Граховац. Если они не забивают, то это вина тренерского штаба. Футболисты обязаны играть хорошо, хорошо бороться, двигаться, а пенальти не забивают даже великие футболисты.

Сергей Павлов, главный тренер «Атырау»:

— У нас девятая игра за месяц, разные были матчи, но команда прогрессировала в этот период. Радует, что на стадионе становится больше зрителей, благодарю их, они поверили в команду. Когда я приходил, на вираже не было людей, а теперь уже есть болельщики и когда билетов не будет на матчи — это станет главной оценкой нашей работы.

Алексей Еременко, главный тренер «Шахтера»:

— Мы решили сначала играть в основную тактику с одним нападающим. У меня есть выбор среди форвардов. Дауренбек Тажимбетов сейчас находится в хорошей форме, он делает сумашедший объем работы. Дауренбек — мужик, у него есть характер, он не сдается, играет до конца. Айдосу еще необходимо этому научиться.

Ваит Талгаев, главный тренер «Тараза»: