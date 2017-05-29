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29 мая 2017, 10:36 | Футбол: Зарубежный | РИА Новости

В Португалии мужчина облетел стадион на дроне и доставил мяч судье

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На финале Кубка Португалии по футболу мяч главному судье доставил мужчина, пролетевший над стадионом на дроне.

<em>МОСКВА 29 мая — <span class=error>РИА</span> Новости.</em> На финале Кубка Португалии по футболу мяч главному судье доставил мужчина пролетевший над стадионом на <span class=error>дроне</span>. Увеличить
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Пользователи соцсетей пришли от увиденного в восторг. «Невероятный персонал на финальном матче Кубка Португалии. Будущее уже здесь», — пишет посвященное футболу сообщество Copa90.

Некоторым герой видео напомнил одного из злодеев комиксов Marvel — Зеленого гоблина, который передвигался на чем-то подобном. «Мы в одном шаге от Зеленого гоблина, съехавшего с катушек», — шутит пользователь Мэтт Гилберт в Twitter.

В финале «Бенфика» играла с клубом «Витория Гимарайнш». Матч закончился со счетом 2:1 в пользу лиссабонской команды.
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Новости Зарубежного футбола

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