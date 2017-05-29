В Португалии мужчина облетел стадион на дроне и доставил мяч судье
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На финале Кубка Португалии по футболу мяч главному судье доставил мужчина, пролетевший над стадионом на дроне.
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