В Португалии мужчина облетел стадион на дроне и доставил мяч судье

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Пользователи соцсетей пришли от увиденного в восторг. «Невероятный персонал на финальном матче Кубка Португалии. Будущее уже здесь», — пишет посвященное футболу сообщество Copa90.

Некоторым герой видео напомнил одного из злодеев комиксов Marvel — Зеленого гоблина, который передвигался на чем-то подобном. «Мы в одном шаге от Зеленого гоблина, съехавшего с катушек», — шутит пользователь Мэтт Гилберт в Twitter.

В финале «Бенфика» играла с клубом «Витория Гимарайнш». Матч закончился со счетом 2:1 в пользу лиссабонской команды.

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