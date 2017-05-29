Президент «Шахтёра»: Будем продавать сейчас не очень дорого, а очень-очень дорого
Президент «Шахтёра» Ринат Ахметов рассказал, как донецкий клуб собирается работать на трансферном рынке во время летнего межсезонья.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мы очень сильно укомплектованы. Должны будем посмотреть — если
Стоимость Марлоса, Фреда, Тайсона? Потенциальным покупателям сразу нужно не стесняться лезть в карман — «Шахтёру» нужны деньги. Продавать мы сейчас будем не просто очень дорого, а
У нас в команде очень качественные игроки. И если сегодня лучшие клубы Европы заинтересованы в наших игроках — мы всегда открыты. К нам нужно ехать, с нами нужно вести переговоры — «Шахтёру» нужны денежки, не стесняйтесь в предложениях, — цитирует Ахметова Tribuna со ссылкой на передачу «Великий футбол».
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