Президент «Шахтёра»: Будем продавать сейчас не очень дорого, а очень-очень дорого

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«Мы очень сильно укомплектованы. Должны будем посмотреть — если кто-то от нас уйдёт, то, наверное, кто-то к нам придёт. Если никто не уйдёт, то тогда мы проанализируем и подумаем, а нужен ли нам кто-то? Моя позиция простая — «Шахтёр» должен быть сильным. И каждый трансфер должен делать нас ещё сильнее.

Стоимость Марлоса, Фреда, Тайсона? Потенциальным покупателям сразу нужно не стесняться лезть в карман — «Шахтёру» нужны деньги. Продавать мы сейчас будем не просто очень дорого, а очень-очень дорого. И это мы умеем делать.

У нас в команде очень качественные игроки. И если сегодня лучшие клубы Европы заинтересованы в наших игроках — мы всегда открыты. К нам нужно ехать, с нами нужно вести переговоры — «Шахтёру» нужны денежки, не стесняйтесь в предложениях, — цитирует Ахметова Tribuna со ссылкой на передачу «Великий футбол».