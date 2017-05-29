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29 мая 2017, 9:36 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Акжайык» следующий матч может провести в Атырау или Актобе

На стадионах в Уральске запрещено проводить футбольные матчи. Данный запрет установила комиссия Профессиональной футбольной лиги РК по допуску полей к матчам чемпионата РК после того, как провела проверку стадионов имени П. Атояна и ФК «Акжайык».

На стадионах в Уральске запрещено проводить футбольные матчи. Данный запрет установила комиссия Профессиональной футбольной лиги РК по допуску полей к матчам чемпионата РК после того как провела проверку стадионов имени П. <span class=error>Атояна</span> и ФК Акжайык. Увеличить
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Как сообщает ПФЛК, натуральный газон на арене им. П. Атояна находится в неудовлетворительном состоянии: показатели дренажных возможностей поля и твердости поля на минимально допустимом уровне, поле имеет неровности.

Синтетическое поле стадиона «Акжайык» также не прошло проверку. Комиссия выявила большие разрывы швов покрытия, резкие перепады уровня поля.

— Администрация ПФЛК выражает крайнюю обеспокоенность сложившейся ситуацией. Неготовность полей к проведению матчей на высоком уровне лишает в ближайшее время уральских болельщиков возможности наблюдать за игрой местных команд. ПФЛК находится в контакте с руководством региона и футбольного клуба «Акжайык» для согласованного принятия мер в разрешении данной ситуации, — сообщает официальный сайт ПФЛК.

Напомним, что ближайший домашний матч уральского «Акжайык» должен состояться 3 июня.

Директор ФК «Акжайык» Азат Казиханов рассказал, что сейчас делается все возможное для устранения выявленных проблем.

— Сейчас мы ведем переговоры с администрациями ближайших клубов — в Атырау, Актобе — для того, чтобы 3 июня там провести матч. Но потом будет перерыв в чемпионате. И за это время мы планируем привести натуральный газон в надлежащее состояние. Думаю, что в конце июня ПФЛК, которая пошла нам на встречу и пообещала посодействовать в решении проблем, допустит нас к матчам, — сказал Азат Казиханов.

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