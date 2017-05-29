«Они оба — лучшие в мире. Всегда тяжело выбрать одного из них и сказать, что он лучше второго. В конце концов, Роналду и Месси — единственные, кто выигрывал все индивидуальные награды в мире. Этим все сказано об их феноменальном футбольном таланте. Я никогда не смогу выбрать, кто лучше из них», — цитирует Фигу Goal.