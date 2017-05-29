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29 мая 2017, 9:32 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Фигу о Месси и Роналду: Они оба — лучшие в мире

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу считает, что нападающие Лионель Месси из «Барселоны» и Криштиану Роналду из «Реала» находятся на одном уровне, а потому выбрать лучшего из них не представляется возможным.

Бывший полузащитник Барселоны и Реала <span class=error>Луиш</span> Фигу считает что нападающие <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> из Барселоны и <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> из Реала находятся на одном уровне а потому выбрать лучшего из них не представляется возможным. Увеличить
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«Они оба — лучшие в мире. Всегда тяжело выбрать одного из них и сказать, что он лучше второго. В конце концов, Роналду и Месси — единственные, кто выигрывал все индивидуальные награды в мире. Этим все сказано об их феноменальном футбольном таланте. Я никогда не смогу выбрать, кто лучше из них», — цитирует Фигу Goal.

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