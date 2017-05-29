День в истории. Андрею Аршавину исполнилось 36 лет

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Ранее Аршавин выступал за «Зенит», «Кубань» и лондонский «Арсенал». Вместе с «Зенитом» Андрей трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Суперкубок России и Кубок премьер-лиги.

В составе «Кайрата» стал победителем Суперкубка Казахстана. Также он завоевал бронзовые Евро-2008 вместе со сборной России.

Аршавин был признан лучшим игроком финала Кубка УЕФА, вошел в символическую сборную Евро-2008. Признавался лучшим игроком года в России, лучшим игроком месяца в АПЛ. Заслуженный мастер спорта России.