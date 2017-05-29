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29 мая 2017, 9:33 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

День в истории. Андрею Аршавину исполнилось 36 лет

Сегодня отмечает день рождения известный российский футболист, полузащитник Андрей Аршавин, который сейчас выступает за «Кайрат». Ему исполнилось 36 лет.

Сегодня отмечает день рождения известный российский футболист полузащитник Андрей <span class=error>Аршавин</span> который сейчас выступает за <span class=error>Кайрат</span>. Ему исполнилось 36 лет. Увеличить
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Ранее Аршавин выступал за «Зенит», «Кубань» и лондонский «Арсенал». Вместе с «Зенитом» Андрей трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Суперкубок России и Кубок премьер-лиги.

В составе «Кайрата» стал победителем Суперкубка Казахстана. Также он завоевал бронзовые Евро-2008 вместе со сборной России.

Аршавин был признан лучшим игроком финала Кубка УЕФА, вошел в символическую сборную Евро-2008. Признавался лучшим игроком года в России, лучшим игроком месяца в АПЛ. Заслуженный мастер спорта России.

Кайрат
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