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29 мая 2017, 9:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» включился в борьбу за Перишича

Полузащитник «Интера» Иван Перишич попал в сферу интересов «Челси».

Полузащитник <span class=error>Интера</span> Иван <span class=error>Перишич</span> попал в сферу интересов <span class=error>Челси</span>. Увеличить
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Об этом сообщает Sky Sport Italia. Подробности потенциальной сделки неизвестны.

Главным претендентом на 28-летнего хорвата считается «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «Интер» может продать игрока манкунианцам за € 55 млн. При этом писали, что Перишич согласовал контракт с «МЮ».

Действующее соглашение Ивана Перишича с «Интером» истекает летом 2020 года. Нерадзурри готовы продать хавбека, но за приемлемую сумму.

Хорватский футболист с 2015 года играет в «Интере», купившем его за € 19 млн у «Вольфсбурга».

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