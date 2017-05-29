«Челси» включился в борьбу за Перишича

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Об этом сообщает Sky Sport Italia. Подробности потенциальной сделки неизвестны.

Главным претендентом на 28-летнего хорвата считается «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «Интер» может продать игрока манкунианцам за € 55 млн. При этом писали, что Перишич согласовал контракт с «МЮ».

Действующее соглашение Ивана Перишича с «Интером» истекает летом 2020 года. Нерадзурри готовы продать хавбека, но за приемлемую сумму.

Хорватский футболист с 2015 года играет в «Интере», купившем его за € 19 млн у «Вольфсбурга».