Месси в четвертый раз в карьере стал обладателем «Золотой бутсы»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси по итогам сезона-2016/17 стал обладателем «Золотой бутсы» — награды, которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.
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29-летний аргентинец в завершившемся чемпионате Испании забил 37 голов, набрав, таким образом, 74 зачетных очка. Второе место занял форвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост, который забил 34 гола (68 очков). Замкнул тройку лучших нападающий дортмундской «Боруссии»
Месси завоевал награду в четвертый раз в карьере. Ранее он становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в 2010, 2012 и 2013 годах. По этому показателю аргентинец сравнялся с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который в минувшем сезоне забил 25 голов в испанской Примере.
В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в ТОП-5 самых сильных чемпионатов, оценивается в два очка.
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