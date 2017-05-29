Месси в четвертый раз в карьере стал обладателем «Золотой бутсы»

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29-летний аргентинец в завершившемся чемпионате Испании забил 37 голов, набрав, таким образом, 74 зачетных очка. Второе место занял форвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост, который забил 34 гола (68 очков). Замкнул тройку лучших нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг (31 гол, 62 очка).

Месси завоевал награду в четвертый раз в карьере. Ранее он становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в 2010, 2012 и 2013 годах. По этому показателю аргентинец сравнялся с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который в минувшем сезоне забил 25 голов в испанской Примере.

В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в ТОП-5 самых сильных чемпионатов, оценивается в два очка.