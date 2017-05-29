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29 мая 2017, 8:41 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Четыре человека погибли в давке в Гондурасе перед началом футбольного матча

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате давки на стадионе в Гондурасе перед началом футбольного матча, 17 человек получили различные травмы. Об этом сообщает испанское издание Marca.

<em>МОСКВА 29 мая. /ТАСС/.</em> Четыре человека погибли в результате давки на стадионе в Гондурасе перед началом футбольного матча 17 человек получили различные травмы. Об этом сообщает испанское издание Marca. Увеличить
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Инцидент произошел на Национальном стадионе в столице Гондураса Тегусигальпе перед ответным матчем финала высшего дивизиона чемпионата страны между клубами «Мотагуа» и «Гондурас Прогресо».

На игру было продано слишком много билетов, из-за этого на входе возникла давка. Причиной смерти людей стало удушье, многие пострадавшие были доставлены в больницы с различными переломами.
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