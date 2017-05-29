Четыре человека погибли в давке в Гондурасе перед началом футбольного матча
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате давки на стадионе в Гондурасе перед началом футбольного матча, 17 человек получили различные травмы. Об этом сообщает испанское издание Marca.
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Инцидент произошел на Национальном стадионе в столице Гондураса Тегусигальпе перед ответным матчем финала высшего дивизиона чемпионата страны между клубами «Мотагуа» и «Гондурас Прогресо».
На игру было продано слишком много билетов,
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