Четыре человека погибли в давке в Гондурасе перед началом футбольного матча

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Инцидент произошел на Национальном стадионе в столице Гондураса Тегусигальпе перед ответным матчем финала высшего дивизиона чемпионата страны между клубами «Мотагуа» и «Гондурас Прогресо».