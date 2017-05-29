«Этот Кубок Брест ждал десять лет». У команды Владимира Журавля все получилось

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«Нет смысла комментировать матч: важна цель. Мы победили, завоевали почетный трофей — Кубок страны», — говорит Владимир Журавель на пресс-конференции. С ним легко соглашаются журналисты.



Такую же цель ставил Олег Кубарев, но удача отвернулась от его команды. Лисакович забил важный гол, однако имел несколько прекрасных возможностей для дубля. Бушма много раз угадывал направление мяча в серии «одиннадцатиметровых», но не отбил никакой из десяти ударов. Без удачи финалы не выигрываются — это аксиома.



— Как смотрелась серия пенальти со скамейки?

— Тяжело, — признается Никита Букаткин, покинувший поле во втором тайме. — Столько «точек», уже люди «кончали». Все бьют по девяткам — стальные яйца у людей. Но я знал, что Жора возьмет. Он молодец.

— А Бушма разве не молодец? Ты его тоже неплохо знаешь…

— Ну да, я боялся и говорил всем накануне: будьте внимательны, там Вова, он силен в пенальти. Но бог был с нами, он помог «Динамо». Все хорошо.

Хорошо — это и про болельщиков в том числе. Переполненный ЦСК «Неман» — истинное великолепие, футбол любого уровня в такой атмосфере сойдет за праздничный.



40 автобусов из Солигорска — сказка, не иначе. На местный «Строитель» люди ходят неохотно, а тут бац — треть стадиона в желтых цветах. Впрочем, переплюнуть брестских болельщиков по численности солигорчанам все равно не удалось. Белого цвета на трибунах было больше, а оставшиеся в Бресте любители футбола смотрели игру на большом экране в центре города.

— Ожидали такую поддержку? Все-таки в Солигорске болеть за вас столько людей не собирается…

— Честно говоря, у нас в Беларуси нигде нет такой поддержки, как в этот вечер, — откровенничает Сергей Матвейчик. — Поэтому болельщики с обеих сторон сегодня лучшие. Возможно, где-то не смогли оправдать их ожидания, но в кубковых матчах тяжело рисковать. Особенно при таком графике.

Защитник солигорчан помимо тяжелого календаря обратил внимание еще на одну деталь.



— За день до поединка поле на ЦСК «Неман» было твердое, трава — высокая, а в день матча видели обратное: газон — мягкий, трава — короткая. Мы в Гродно приехали пораньше, чтобы привыкнуть к полю, а не наоборот. Зачем тогда ехали? Это все мелочи, но все же….

Капитан динамовцев Никита Букаткин согласился: «Шахтеру», наверное, было тяжелее".



— Скажу одно: в матче победили наши болельщики, — слова Павла Седько. — Они создали неописуемую атмосферу. То, что творилось на стадионе, не передать словами… Мурашки по коже во время игры гнали нас вперед. Спасибо фанатам за эти ощущения.

— Тяжело было в такой напряженный момент войти в игру с замены?

— Ну, риск был достаточно высокий. Вскоре нам удалось отличиться, все стало нормально.

— Как тебе состояние поля?

— Газон в отличном состоянии. Как сказал тренер «Немана»: «Мы сегодня тоже играли на «Немане».

— Предполагал, что тебе придется бить пенальти после игры?

— Я сам подошел к ребятам и сказал, что пойду бить. С психологией все нормально — вышло здорово.

— Почти все отправляли мячи в левый угол…

— Установок бить таким образом не было. А пенальти, конечно, тренировали — об этом говорил и Алексей Гаврилович в недавнем интервью.

— Эмоции переполняют! — комментарий Максима Чижа. — Этот Кубок Брест ждал десять лет. И мы наконец-то сможем привезти его в наш город….

— Можно сказать, что этот день — самый счастливый в твоей карьере?

— Наверное, да. Такого у меня никогда не было. Эмоции не передать — всей командой испытали что-то неимоверное.

— Когда была серия пенальти, ожидал, что последует так много ударов?

— Залетало все! Голкипер вроде угадывал постоянно, но все мячи залетали. Повезло, что последний удар Малерб отбил….

— Когда пропустили, руки не опустились?

— Нет, просто нам нужно было быстрее собраться. Посмотрите на болельщиков, которые приехали нас поддержать. Мы не могли их подвести. Должны были просто лечь на поле за победу….

— Какие эмоции испытали от гола Легчилина?

— То, что мы остаемся в борьбе… И что продолжаем гонку за Кубок!

— Хочу поздравить соперника с завоеванием Кубка и попаданием в Лигу Европы, — резюмирует игру Олег Кубарев. — Брестчане к этому шли, они это заслужили еще до финала. Конечно, обидно проигрывать в матче, который держал в напряжении все время. Сегодня действительно был праздник. Такие вещи, такой антураж украшают наш футбол. Жаль, что подобные матчи бывают нечасто. Это тот случай, когда тренеру об игре особо говорить не хочется. Все было в наших руках, но команда соперника оказалась наглее. Это финал, хочется поскорее его забыть и сосредоточиться на чемпионате: там у нас получается лучше. И, естественно, буду вносить коррективы, ведь не за горами уже Лига Европы….

В еврокубках «Шахтер» стартует с первого раунда квалификации, «Динамо» — со второго. Потерпеть осталось немного: жеребьевка намечена на 19 июня…



ДИНАМО Бр — ШАХТЕР — 1:1 (пен. — 10:9)

ГРОДНО. 28 мая. ЦСК «Неман». 17.00.

Судьи — А. Кульбаков (Гомель), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев); Д. Дмитриев (Фаниполь), В. Шимусик (Осиповичи).

ДИНАМО Бр: Малерб — Алисейко, Лебедев, Аврамия, Витус — Легчилин, Осучукву (Афоаква, 106) — Букаткин (к) (Седько, 77), Торрес, Чиж (Мозолевский, 73) — Фамейе.

Запасные: Хвин, Василюк, Борисов, Иванов.

ШАХТЕР: Бушма — Бурко, Янушкевич, Рыбак (к), Матвейчик — Олехнович, Црепуля — Багарич (Ковалев, 76), Алексиевич, Сойри (Лисакович, 52) — Лаптев (Януш, 81),

Запасные: Караджов, Селява, Позняк, Хижниченко.

ГОЛЫ: 1:0 — Лисакович (69). 1:1 — Легчилин (82).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Бушма (20), Торрес (28), Аврамия (53), Матвейчик (85), Седько (96), Витус (114).

СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ: Алисейко — 1:0. Рыбак — 1:1. Торрес — 2:1. Олехнович — 2:2. Седько — 3:2. Лисакович — 3:3. Афоаква — 4:3. Януш — 4:4. Фамейе — 5:4. Црепуля — 5:5. Легчилин — 6:5. Бурко — 6:6. Лебедев — 7:6. Матвейчик — 7:7. Витус — 8:7. Ковалев — 8:8. Аврамия — 9:8. Алексиевич — 9:9. Мозолевский — 10:9. Янушкевич — 10:9 (вратарь).