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29 мая 2017, 2:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Нолито: Хотел бы любым способом уйти из «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Нолито сообщил о намерении покинуть английский клуб в ближайшее лето.

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«Хотел бы уйти из «Манчестер Сити» по трансферу или любым другим способом. Знаю, мной интересуется «Атлетико», «Сельта». Сейчас я спокоен и нахожусь в отпуске, но после этого хотел бы вернуться в Испанию.

До декабря я выходил в составе «Манчестер Сити» и был счастлив, однако после этого практически не играл. Посмотрим, что будет летом. Почему я не играл? Не знаю, спросите Гвардиолу. Этот сезон нужно забыть. Это был опыт, который получился не таким, как я ожидал. Посмотрим, появится ли решение в этой ситуации летом, — цитирует Нолито Marca.

Нолито перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года, подписав контракт с клубом до лета 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах за команду во всех турнирах и забил шесть голов.

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