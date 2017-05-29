Нолито: Хотел бы любым способом уйти из «Манчестер Сити»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Хотел бы уйти из «Манчестер Сити» по трансферу или любым другим способом. Знаю, мной интересуется «Атлетико», «Сельта». Сейчас я спокоен и нахожусь в отпуске, но после этого хотел бы вернуться в Испанию.

До декабря я выходил в составе «Манчестер Сити» и был счастлив, однако после этого практически не играл. Посмотрим, что будет летом. Почему я не играл? Не знаю, спросите Гвардиолу. Этот сезон нужно забыть. Это был опыт, который получился не таким, как я ожидал. Посмотрим, появится ли решение в этой ситуации летом, — цитирует Нолито Marca.

Нолито перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года, подписав контракт с клубом до лета 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах за команду во всех турнирах и забил шесть голов.