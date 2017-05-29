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29 мая 2017, 2:03 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

ПАОК интересуется Хачериди

К защитнику киевлян проявляет интерес серебряный призер чемпионата Греции.

К защитнику киевлян проявляет интерес серебряный призер чемпионата Греции. Увеличить
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Как сообщает arenafm.gr, ПАОК проявляет предметную заинтересованность в 29-летнем защитнике «Динамо» Евгение Хачериди.

Руководство греческого клуба надеется, что подписать Хачериди поможет то, что у ПАОКа хороший опыт работы с агентом Евгения, который помог в прошлом году подписать Евгения Шахова и Лео Матоса.

Кроме того, издание отмечает, что у ПАОКа есть серьезный конкурент, которым является турецкий «Галатасарай».

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