ПАОК интересуется Хачериди

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Как сообщает arenafm.gr, ПАОК проявляет предметную заинтересованность в 29-летнем защитнике «Динамо» Евгение Хачериди.

Руководство греческого клуба надеется, что подписать Хачериди поможет то, что у ПАОКа хороший опыт работы с агентом Евгения, который помог в прошлом году подписать Евгения Шахова и Лео Матоса.

Кроме того, издание отмечает, что у ПАОКа есть серьезный конкурент, которым является турецкий «Галатасарай».