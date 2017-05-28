«Бенфика» обыграла «Виторию» (Гимарайнш) в финале Кубка Португалии

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Оэйраше, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Бенфики». Голами в составе победителей отметились Рауль Хименес (48-я минута) и Эдуардо Сальвио (53-я). У «Витории» на забил Бонгани Зунгу (78-я).

«Бенфика» выиграла Кубок Португалии в 29-й раз. Ранее лиссабонский клуб досрочно в 36-й раз оформил чемпионство.