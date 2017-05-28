Овация, слезы и круг почета: Тотти провел последний матч за итальянскую «Рому»
РИМ, 28 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Капитан и легенда итальянского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти, ставший за долгие годы карьеры одним из символов Рима, сыграл в воскресенье свой последний матч в составе столичной команды. Попрощаться со своим кумиром пришли более 60 тысяч болельщиков, свидетелем чего стал корреспондент РИА Новости, попавший на Олимпийский стадион.
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Спасибо, капитан
Попавшие на стадион стали свидетелями грандиозного, немного трогательного, но поистине драматического прощания Тотти с родным клубом и армией болельщиков. Одна из акций в его поддержку состоялась прямо перед матчем, когда над стадионом пролетел самолет с растяжкой «Спасибо, Капитан!».
На трибуне «волчья стая» приветствовала своего вожака растянутым на весь фанатский сектор баннером с надписью «Тотти это Рим». Сам футболист в знак благодарности поднялся со скамейки запасных, на которой начинал матч, и подошел к фанатской трибуне, окружённый толпой фотографов и операторов — и в этот момент от рева восторженной толпы буквально заложило уши.
Однако все 60 тысяч фанатов как один стихли перед стартовым свистком: матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Манчестере. На фанатской трибуне нашлось место и посвящённому им баннеру со словами прощания в адрес «маленьких ангелов» — молодых людей, погибших при теракте.
Футбольный
Последний выход Тотти на футбольную сцену состоялся в начале второго тайма, когда 40-летний игрок был выпущен на замену под громогласную овацию зрителей. Приняв капитанскую повязку от Даниэле Де Росси, он занял привычную позицию в атаке и вскоре поучаствовал в голевом эпизоде, после которого «Рома» впервые в матче повела в счете после мяча, пропущенного еще на 3-й минуте.
Концовка встречи подарила всем любителям футбола катарсис с идеальной развязкой. Буквально перед финальным свистком гол Диего Перотти поверг всех болельщиков «волков» в подлинный экстаз: этот мяч не только поставил жирную точку в футбольном
Вскоре после завершения игры на стадионе состоялась пышная церемония прощания с легендой «Ромы». В центре поля появилась огромная майка с фамилией «Тотти» и игровым номером 10. Его партнеры по команде переоделись в форму со стилизованной десяткой и крупной подписью своего капитана, выстроившись в шеренгу для воздания ему почестей.
Карьера Тотти завершилась под саундтрек из фильма «Гладиатор». После стоячей овации и круга почета слез не могли сдержать ни сам футболист, ни члены его семьи, ни собравшиеся болельщики.
Тотти, являющийся воспитанником «Ромы», дебютировал за основную команду в 1993 году. В общей сложности форвард, которому в сентябре исполнится 41 год, появлялся на поле в футболке «Ромы» более 700 раз и забил свыше 300 мячей.
|Лучано Спаллетти
|Иван Юрич
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|14
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Паоло Тальявенто (Италия)
- Вышел из игры
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