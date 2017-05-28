Овация, слезы и круг почета: Тотти провел последний матч за итальянскую «Рому»

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Желто-красная река заполнила улицы Рима за несколько часов до начала матча. Фанаты «Ромы», одетые в футболки своего любимого клуба, появились в метро и на римском вокзале Термини еще утром. Колонны тиффози на подходе к стадиону казались бесконечными, и к стартовому свистку «Стадио Олимпико» оказался забит до отказа. Попасть туда было задачей не из простых: билеты на прощальный матч «Императора», или, как еще называют Тотти, «Царя Рима», были сметены еще две недели назад.

Спасибо, капитан

Попавшие на стадион стали свидетелями грандиозного, немного трогательного, но поистине драматического прощания Тотти с родным клубом и армией болельщиков. Одна из акций в его поддержку состоялась прямо перед матчем, когда над стадионом пролетел самолет с растяжкой «Спасибо, Капитан!».

На трибуне «волчья стая» приветствовала своего вожака растянутым на весь фанатский сектор баннером с надписью «Тотти это Рим». Сам футболист в знак благодарности поднялся со скамейки запасных, на которой начинал матч, и подошел к фанатской трибуне, окружённый толпой фотографов и операторов — и в этот момент от рева восторженной толпы буквально заложило уши.

Однако все 60 тысяч фанатов как один стихли перед стартовым свистком: матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Манчестере. На фанатской трибуне нашлось место и посвящённому им баннеру со словами прощания в адрес «маленьких ангелов» — молодых людей, погибших при теракте.

Футбольный хеппи-энд

Последний выход Тотти на футбольную сцену состоялся в начале второго тайма, когда 40-летний игрок был выпущен на замену под громогласную овацию зрителей. Приняв капитанскую повязку от Даниэле Де Росси, он занял привычную позицию в атаке и вскоре поучаствовал в голевом эпизоде, после которого «Рома» впервые в матче повела в счете после мяча, пропущенного еще на 3-й минуте.

Концовка встречи подарила всем любителям футбола катарсис с идеальной развязкой. Буквально перед финальным свистком гол Диего Перотти поверг всех болельщиков «волков» в подлинный экстаз: этот мяч не только поставил жирную точку в футбольном хеппи-энде, но и позволил «Роме» закончить чемпионат на втором месте в таблице и получить прямую путевку в Лигу чемпионов.

Вскоре после завершения игры на стадионе состоялась пышная церемония прощания с легендой «Ромы». В центре поля появилась огромная майка с фамилией «Тотти» и игровым номером 10. Его партнеры по команде переоделись в форму со стилизованной десяткой и крупной подписью своего капитана, выстроившись в шеренгу для воздания ему почестей.

Карьера Тотти завершилась под саундтрек из фильма «Гладиатор». После стоячей овации и круга почета слез не могли сдержать ни сам футболист, ни члены его семьи, ни собравшиеся болельщики.

Тотти, являющийся воспитанником «Ромы», дебютировал за основную команду в 1993 году. В общей сложности форвард, которому в сентябре исполнится 41 год, появлялся на поле в футболке «Ромы» более 700 раз и забил свыше 300 мячей.