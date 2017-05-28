Фавориты плюс «Ордабасы»

Премьер-Лига

14-й тур



27 мая



«Актобе» — «Иртыш» 1:2 (0:0)

Голы: Ткачук 56 (0:1), Зенькович 72 (1:1), Фонсека 87 (1:2)



Интереснейшее противостояние получилось в Актобе, его ждали многие, хотя бы из-за возвращения Владимиру Муханова, однако существенных изменений ждать не стоило, вот и получилось, что более слаженный павлодарский «Иртыш» просто был сильнее, а решилось все во втором тайме. На гол Евгения Ткачука ответил Игорь Зенькович, а вот победу гостям принес удар Карлоса Фонсеки. Достойная и важная победа Павлодара, а Актобе пока только настраивается.



«Тараз» — «Тобол» 1:0 (0:0)

Гол: Байжанов 81 (1:0)



Очень нужна была победа в очном противостоянии как «Таразу», так и костанайскому «Тобола». Команда Омари Тетрадзе в целом показала более качественный футбол, однако сказалась давняя проблема в создании опасных моментов и их реализации. В результате, когда казалось, что избежать ничью не получится, забили таразцы, в моменте, который у многих вызвал вопросы Тимур Байжанов отправил мяч в сетку. Как бы там ни было, три очка в копилке хозяев, а гостям надо работать над атакой.



28 мая



«Окжетпес» — «Ордабасы» 1:2 (0:2)

Голы: Нусербаев 20 (0:1), Тунгышбаев 39 (0:2), Генков 90 (1:2)



Не видно особых изменений пока в кокшетауском «Окжетпесе», как играла команда при Владимире Муханове, так и действует дальше. Шымкентцы явно сильнее такого соперника, что и доказали на поле, забив дважды в первой половине, в концовке Цветан Генков сократил разрыв, заодно отметив свой первый гол в чемпионате Казахстана. Таким образом, «Ордабасы» продемонстрировал серьезный настрой на первую тройку, а «синегорцы» могут оказаться в числе аутсайдеров.



«Кайсар» — «Кайрат» 1:2 (1:2)

Голы: Курьор 9 (1:0), Исламхан с пенальти 32 (1:1), Гоу 36 (1:2)



Упорное и практически равное получилось противостояние в Кызылорде, однако взять очки в с алматинским «Кайратом» у «Кайсара» не получилось. Вероятно, слишком уж рано открыли счет «волки», гол Матиаса Курьора заставил гостей собраться и пойти вперед, еще до завершения первой половины Бауыржын Исламхан с пенальти и Жерар Гоу с игры вывели «народную команду» вперед. Времени было еще много, а вот класса у «Кайсара» оказалось мало…



«Астана» — «Шахтер» 4:1 (3:0)

Голы: Кабананга 10 (1:0), Кабананга 18 (2:0), Мужиков 24 (3:0), Таттыбаев 52 (3:1), Кабананга 55 (4:1)

Нереализованный пенальти: Муртазаев 26



Собственно и комментировать тут нечего, «Астана» в первом тайме прилагая усилия, забила сразу три гола в ворота карагандинского «Шахтера», и могла четвертый, если бы Роман Муртазаев с пенальти не простил родную команду. Во второй половине Айдос Таттыбаев сократил разрыв, но практически сразу Жуниор Кабананга отправил свой третий за сегодня мяч во встрече. В оставшееся время просто доигрывали поединок футболисты, где «Астана» оказалась на несклько голов выше оппонента.



«Атырау» — «Акжайык» 2:0 (1:0)

Голы: Двалишвили 30 (1:0), Двалишвили 59 (2:0)



Вместе с набирающим ход «Атырау» начинает показывать хорошую форму и некогда грозный грузинский бомбардир Владимир Двалишвили. По крайней мере, в последних матчах он хоть стал забивать, после прихода нового главного тренера. Победа над уральским «Акжайыком» стала достаточно уверенной, никаких особых шансов на иной исход у гостей попросту не было. «нефтяникам» и Сергею Павлову есть чем гордиться, они выбрались из минуса на седьмое место турнирной таблицы.