Хет-трик Джуниора Кабананги принес «Астане» разгромную победу над «Шахтером»
Футболисты «Астаны» разгромили карагандинский «Шахтер» в домашнем матче 14-го тура казахстанской
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра проходила сегодня, 28 мая, на «Астана Арене» и завершилась со счетом 4:1.
Гол престижа «Шахтера» на 52-й минуте провел нападающий Айдос Таттыбаев. При этом «Астана» при счете 3:0 не реализовала пенальти — удар воспитанника карагадинцев Романа Муртазаева с точки парировал Игорь Шацкий.
Одержавшая десять побед «Астана» с 33 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ордабасы» на четыре балла и имея матч в запасе. На последнем, 12-м, месте с 12 очками располагается «Шахтер», который пропустил вперед «Актобе»
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