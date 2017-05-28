Хет-трик Джуниора Кабананги принес «Астане» разгромную победу над «Шахтером»

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Игра проходила сегодня, 28 мая, на «Астана Арене» и завершилась со счетом 4:1.

Хет-трик в составе «Астаны» сделал нападающий сборной ДР Конго Джуниор Кабананга, отличившийся на 10-й, 19-й и 55-й минутах. В двух случаях ассистировал ему защитник Дмитрий Шомко. Сам же Кабананга помог забить на 24-й минуте хавбеку Серикжану Мужикову.

Гол престижа «Шахтера» на 52-й минуте провел нападающий Айдос Таттыбаев. При этом «Астана» при счете 3:0 не реализовала пенальти — удар воспитанника карагадинцев Романа Муртазаева с точки парировал Игорь Шацкий.