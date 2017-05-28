Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29895198/
28 мая 2017, 17:18 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Хет-трик Джуниора Кабананги принес «Астане» разгромную победу над «Шахтером»

Футболисты «Астаны» разгромили карагандинский «Шахтер» в домашнем матче 14-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Конголезец отметился еще и голевой передачей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра проходила сегодня, 28 мая, на «Астана Арене» и завершилась со счетом 4:1.

Хет-трик в составе «Астаны» сделал нападающий сборной ДР Конго Джуниор Кабананга, отличившийся на 10-й, 19-й и 55-й минутах. В двух случаях ассистировал ему защитник Дмитрий Шомко. Сам же Кабананга помог забить на 24-й минуте хавбеку Серикжану Мужикову.

Гол престижа «Шахтера» на 52-й минуте провел нападающий Айдос Таттыбаев. При этом «Астана» при счете 3:0 не реализовала пенальти — удар воспитанника карагадинцев Романа Муртазаева с точки парировал Игорь Шацкий.

Одержавшая десять побед «Астана» с 33 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ордабасы» на четыре балла и имея матч в запасе. На последнем, 12-м, месте с 12 очками располагается «Шахтер», который пропустил вперед «Актобе» из-за худшей разницы мячей.

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Шахтер Кг
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
28 мая

Менеджер Фирузы Шариповой рассказал о ее планах после пятой победы в профи

Зимой "Валенсия" не смогла договориться с "Астаной". Я скучаю по матчам - Максимович

В матче с "Актобе" голкипер "Иртыша" Давид Лория отпраздновал двойной юбилей