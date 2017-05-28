«Кайрат» одержал волевую победу над «Кайсаром» в 14-м туре КПЛ

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Игра проходила сегодня, 28 мая, на запасном поле стадиона имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершилась со счетом 1:2.

Все мячи в прошедшей игре были забиты в первом тайме. На девятой минуте полузащитник сборной Мартиники Матиас Курьор успешно завершил атаку, которую сам начал, и вывел «Кайсар» вперед.

Отыграться, а затем и вырвать победу «Кайрат» смог еще до перерыва. На 32-й минуте капитан алматинцев Бауыржан Исламхан точно реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника «Кайсара» Алексея Мулдарова после прострела российского хавбека Андрея Аршавина.

Победный же гол забил ивуариец Жерар Гоу. На 36-й минуте нападающий «чиркнул» головой после подачи Аршавина со штрафного, чем и дезориентировал вратаря «Кайсара» Марселя Исламкулова.

Для «Кайрата» эта победа стала седьмой в КПЛ. С 28 очками алматинцы идут на третьем месте, отставая от «Ордабасы» на один балл, а от лидирующей «Астаны», имеющей матч в запасе, на пять.

В свою очередь «Кайсар» потерпел шестое поражение. Новичок КПЛ с 18 очками идет на шестом месте.