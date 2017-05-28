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28 мая 2017, 17:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Утрехт» отыгрался с 0:3 в противостоянии с АЗ и сыграет в Лиге Европы

«Утрехт» оказался сильнее «АЗ Алкмар» по итогам финальных матчей плей-офф чемпионата Нидерландов за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2017/18.

Утрехт оказался сильнее АЗ <span class=error>Алкмар</span> по итогам финальных матчей <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата Нидерландов за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2017/18. Увеличить
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В первой встрече, которая прошла 25 мая, АЗ на своём поле одержал победу со счётом 3:0, однако в ответной встрече «Утрехт» в основное время отыграл все три мяча (отличились Виллем Янссен, Себастьян Аллер и Гирано Керк), а в серии пенальти одолел команду из Алкмара со счётом 4:3. Таким образом, в следующем сезоне «Утрехт» представит Нидерланды в Лиге Европы.

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