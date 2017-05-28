Тренер «Днепра»: В любом случае я останусь в команде

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— Появилась информация об интересе к вам со стороны «Динамо»…

— Эта информация не соответствует действительности.

— Можно понять, что вы остаетесь в «Днепре», каким бы он ни был?

— Да, так и есть, — цитирует Михайленко официальный сайт клуба.