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28 мая 2017, 16:46 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Тренер «Днепра»: В любом случае я останусь в команде

Главный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко сказал, что он останется в команде при любых обстоятельствах. Ранее стало известно, что команда вылетела из премьер-лиги.

Главный тренер Днепра Дмитрий Михайленко сказал что он останется в команде при любых обстоятельствах. Ранее стало известно что команда вылетела из <nobr>премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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— Появилась информация об интересе к вам со стороны «Динамо»…

— Эта информация не соответствует действительности.

— Можно понять, что вы остаетесь в «Днепре», каким бы он ни был?

— Да, так и есть, — цитирует Михайленко официальный сайт клуба.

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