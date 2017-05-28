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28 мая 2017, 15:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Дженоа» сыграет с «Ромой» в специальных футболках в честь Тотти

«Дженоа» в матче 38-го тура чемпионата Италии сыграет с «Ромой» в специальных футболках.

На переднюю часть будет нанесена фраза: «Дженоа» приветствует Франческо Тотти, а сзади под номером будет написано: «25 сезонов в одной футболке, 786 матчей, 307 голов, победа на чемпионате мира в 2006 году. Франческо Тотти в истории футбола». Сегодня 40-летний капитан римлян проведет свой последний матч.

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