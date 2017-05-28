«Дженоа» сыграет с «Ромой» в специальных футболках в честь Тотти

На переднюю часть будет нанесена фраза: «Дженоа» приветствует Франческо Тотти, а сзади под номером будет написано: «25 сезонов в одной футболке, 786 матчей, 307 голов, победа на чемпионате мира в 2006 году. Франческо Тотти в истории футбола». Сегодня 40-летний капитан римлян проведет свой последний матч.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">? Il Genoa Cfc celebra Francesco <a href="https://twitter.com/Totti">@Totti</a>. ? <a href="https://t.co/3AsRwHOeHR">https://t.co/3AsRwHOeHR</a> <a href="https://t.co/cFaephZTgR">pic.twitter.com/cFaephZTgR</a></p>— Genoa CFC (@GenoaCFC) <a href="https://twitter.com/GenoaCFC/status/868799839022272512">28 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>