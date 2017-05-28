Максимович: Зимой «Валенсия» не смогла договориться с «Астаной». Я скучаю по матчам
Полузащитник «Астаны» Неманья Максимович в интервью SportskaCentrala рассказал о своей ситуации в клубе.
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В январе серб подписал предварительный контракт с «Валенсией», который вступит в силу летом. Соглашение Максимовича с испанским клубом будет рассчитано до 2021 года и предусматривает возможность продления на еще один сезон. За этот срок он заработает около семи миллионов евро.
Зимой «Астана» и «Валенсия» не смогли договориться о выкупе Максимовича.
В начале июня Максимович отправится в расположение сборной Сербии для участия в молодежном чемпионате Европы. На турнир он поедет как игрок «Астаны», но уже 30 июня его контракт с казахстанским клубом подойдет к завершению.
Молодежный Евро-2017 пройдет в Польше. В группе B сербы 17 июня встретятся с Португалией, через три дня — с Македонией, а 23 июня — с Испанией. В
«Я рад и благодарен за вызов в сборную. Сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие, — говорит Максимович. — Я не играл в течение шести месяцев
Я чувствую себя хорошо. Я постоянно тренировался, в том числе и индивидуально. Физически я чувствую себя хорошо, я готов, но, конечно, я немного скучаю по матчам. Думаю, 15 дней работы со сборной помогут мне лучше подготовиться. Мы все в ожидании Евро и, честно говоря, нет никакого страха.
Наше поколение в молодежной сборной запомнится и хорошей атмосферой в коллективе. Мы все уважаем друг друга и на поле, и вне его. Тренер Ненад Лалатович — отличный мотиватор. Думаю, и это тоже может помочь добиться нам хороших результатов.
За «Астану» Максимович выступает с февраля 2015 года. За два прошлых сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В КПЛ Максимович провел за «Астану» 59 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть голевых передач. В Лиге чемпионов на его счету один гол и три ассиста в 14 встречах. В Лиге Европы серб отличился два раза за семь матчей.
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