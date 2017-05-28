Максимович: Зимой «Валенсия» не смогла договориться с «Астаной». Я скучаю по матчам

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В январе серб подписал предварительный контракт с «Валенсией», который вступит в силу летом. Соглашение Максимовича с испанским клубом будет рассчитано до 2021 года и предусматривает возможность продления на еще один сезон. За этот срок он заработает около семи миллионов евро.

Зимой «Астана» и «Валенсия» не смогли договориться о выкупе Максимовича. Из-за этой ситуации серб в новом сезоне не провел ни одного официального матча за столичный и даже не попадал в заявки на игры.

В начале июня Максимович отправится в расположение сборной Сербии для участия в молодежном чемпионате Европы. На турнир он поедет как игрок «Астаны», но уже 30 июня его контракт с казахстанским клубом подойдет к завершению.

Молодежный Евро-2017 пройдет в Польше. В группе B сербы 17 июня встретятся с Португалией, через три дня — с Македонией, а 23 июня — с Испанией. В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места. Сербы считаются одним из главных фаворитов Евро-2017 — сразу девять игроков сборной, в том числе и Максимович, в 2015 году выиграли молодежный чемпионат мира.

«Я рад и благодарен за вызов в сборную. Сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие, — говорит Максимович. — Я не играл в течение шести месяцев из-за того, что не смог зимой уехать в «Валенсию». К сожалению, клубы не смогли договориться. За это время я провел всего два матча, один — в составе сборной.

Я чувствую себя хорошо. Я постоянно тренировался, в том числе и индивидуально. Физически я чувствую себя хорошо, я готов, но, конечно, я немного скучаю по матчам. Думаю, 15 дней работы со сборной помогут мне лучше подготовиться. Мы все в ожидании Евро и, честно говоря, нет никакого страха.

Наше поколение в молодежной сборной запомнится и хорошей атмосферой в коллективе. Мы все уважаем друг друга и на поле, и вне его. Тренер Ненад Лалатович — отличный мотиватор. Думаю, и это тоже может помочь добиться нам хороших результатов.

За «Астану» Максимович выступает с февраля 2015 года. За два прошлых сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В КПЛ Максимович провел за «Астану» 59 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть голевых передач. В Лиге чемпионов на его счету один гол и три ассиста в 14 встречах. В Лиге Европы серб отличился два раза за семь матчей.