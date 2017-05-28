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28 мая 2017, 14:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Фабрегас не собирается уходить из «Челси»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас заявил, что отсутствие игрового времени не означает, что он будет искать новую команду летом.

Полузащитник <span class=error>Челси</span> <span class=error>Сеск</span> Фабрегас заявил что отсутствие игрового времени не означает что он будет искать новую команду летом. Увеличить
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30-летний испанец в этом сезоне лишь в 18 матчах попадал в стартовый состав.

— Не обязательно, что я покину «Челси» ради игровой практики, но в футболе никогда нельзя говорить «никогда», — цитирует Sky Sports Фабрегаса. — Все может случиться, но я всегда говорил, что чувствую себя очень хорошо в «Челси».

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