Фабрегас не собирается уходить из «Челси»

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30-летний испанец в этом сезоне лишь в 18 матчах попадал в стартовый состав.

— Не обязательно, что я покину «Челси» ради игровой практики, но в футболе никогда нельзя говорить «никогда», — цитирует Sky Sports Фабрегаса. — Все может случиться, но я всегда говорил, что чувствую себя очень хорошо в «Челси».