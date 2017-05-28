Фабрегас не собирается уходить из «Челси»
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас заявил, что отсутствие игрового времени не означает, что он будет искать новую команду летом.
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30-летний испанец в этом сезоне лишь в 18 матчах попадал в стартовый состав.
— Не обязательно, что я покину «Челси» ради игровой практики, но в футболе никогда нельзя говорить «никогда», — цитирует Sky Sports Фабрегаса. — Все может случиться, но я всегда говорил, что чувствую себя очень хорошо в «Челси».
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