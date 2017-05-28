«Манчестер Сити» предложил 130 миллионов фунтов стерлингов за Мбаппе
«Манчестер Сити» сделал предложение «Монако» по нападающему Кильяну Мбаппе.
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Как сообщает Telefoot, английский клуб готов заплатить 130 миллионов фунтов стерлингов за 18-летнего француза. В связи с этим «Реал» также увеличил свое первоначальное предложение до этой суммы.
В этом сезоне Мбаппе провел 44 матча во всех клубных турнирах, в которых забил 26 мячей. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
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