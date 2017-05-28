Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29894274/
28 мая 2017, 14:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» предложил 130 миллионов фунтов стерлингов за Мбаппе

«Манчестер Сити» сделал предложение «Монако» по нападающему Кильяну Мбаппе.

Манчестер Сити сделал предложение Монако по нападающему <span class=error>Кильяну</span> <span class=error>Мбаппе</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает Telefoot, английский клуб готов заплатить 130 миллионов фунтов стерлингов за 18-летнего француза. В связи с этим «Реал» также увеличил свое первоначальное предложение до этой суммы.

В этом сезоне Мбаппе провел 44 матча во всех клубных турнирах, в которых забил 26 мячей. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Из ЦСКА ушли три игрока

Перемены в "Спартаке"

Халк наигрался в Китае