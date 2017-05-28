О ком никто не пишет. Рассказ о самом душевном бразильце в футболе

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«Аякс»

Он никак не ожидал звонка в это время суток. Только обжившись в новой стране, в тысячах километрах от родного дома, 20-летний бразилец общался лишь с агентом и родными, связываясь с ними по нескольку раз на дню. База — дом — «Амстердам Арена». Интроверт Максвелл практически не знал других маршрутов в столице Нидерландов, куда его занесла судьба совсем недавно. С некоторой опаской он поднял трубку и услышал на другом конце провода ломаную английскую речь.

— Привет, это Златан. Послушай, у меня нет денег, нет еды. Мне нужна помощь.

— Ок, можешь прийти ко мне, — неожиданно сам для себя ответил он.

Вскоре на пороге его дома появился тот самый долговязый парень с большим носом, лицо которого в последнее время мелькало на обложках всех спортивных таблоидов страны. «Новая звезда в «Аяксе», «Шведский гений приехал покорять Эредивизию» и всё в таком духе. Они прилетели в Амстердам одним рейсом, и девушка из клуба тогда велела им обменяться номерами телефонов. На всякий случай. Он без проблем продиктовал цифры, представился и отправился к себе. С того времени он не общался с этим странным парнем.

Теперь Ибрагимович стоял в его прихожей. За спиной рюкзак с вещами, в руках матрас и приставка PlayStation. Добродушный Максвелл был немного в шоке, так как рассчитывал, что парень, казавшийся слишком наглым и высокомерным на тренировках команды, поест, одолжит денег и поедет обратно. Однако тот рассказал, что свои подъёмные за переход в «Аякс» полностью потратил на новенький «Мерседес», стоящий сейчас у него в гараже, и теперь у него просто нет денег до следующей зарплаты. Златан остался жить у Максвелла на месяц — утром они ездили на шикарной машине на тренировки, вечером рубились в приставку, готовили, спорили о футболе и тренировках, а по выходным Максвелл подавал мячи точно на Ибру, который расстреливал ворота соперников и потихоньку превращался в большую звезду. Он оказался не таким уж плохим парнем.

Вместе они сделали «Аякс» чемпионом в первый же сезон в Эредивизии и выиграли Кубок страны, через два года стали двукратными чемпионами. Легконогий Максвелл закрывал всю левую бровку, успевая отрабатывать сзади и подключаться к атакам, где искал своего друга кроссами и диагоналями.

«Как ты вообще умудрился уехать из дома? — спрашивал его Златан, когда Максвелл в очередной раз набирал родственникам в Бразилию. — Уверен, ты мог бы заменить любую плюшевую игрушку в моём доме». Максвелл в ответ лишь улыбался. Он был очень близок со своими братьями, оставшимися в Бразилии. Когда один из них погиб в автокатастрофе, впал в жуткую депрессию, из которой его вытащил Златан. «Сосредоточься на своём деле», — говорил ему друг. Максвелл последовал совету и начал пахать так, что был признан лучшим игроком чемпионата по итогам сезона 2003/04.

«Интер»

После того сезона «Аякс» получил сказочное предложение от «Ювентуса» по Златану, Максвелл же ещё на два года остался в Нидерландах, помогая клубу бороться за трофеи. Получалось, правда, уже не так успешно, как раньше.

В 2005 году он получил тяжелейшую травму колена, из-за которой пропустил восемь месяцев. В руководстве клуба смекнули, что если не продадут парня сейчас, то вряд ли заработают на нём большие деньги в будущем. В итоге, как только защитник восстановился после повреждения, с предложением подоспел «Интер», куда незадолго до этого перешёл не желавший играть в Серии В Ибрагимович. Стоит ли говорить о том, кто посоветовал Массимо Моратти обратить внимание на резвого крайка из Амстердама?

На протяжении трёх лет они со Златаном приводили клуб к «скудетто», Максвелл оккупировал левый фланг обороны, его друг забивал фантастические мячи. Он чувствовал себя неотъемлемой частью чемпионской команды, но пришедший на пост главного тренера эксцентричный и эпатажный португалец по имени Жозе имел другое мнение по этому поводу. Усаженный на лавку Максвелл вдвое больше пахал на тренировках, а после них порывался поговорить с тренером и узнать, почему перестал проходить в состав. Однако тот его игнорировал.

Мино Райола, взявший Максвелла и Златана под крыло ещё во время их выступлений за «Аякс» понял, что дело дрянь и сделал всё, чтобы как можно удачнее пристроить клиента. В итоге после одной из тренировок в раздевалке Максвелл огорошил всех партнёров заявлением: «Я перехожу в «Барселону». Он сам смутился оттого, что лучший клуб мира на тот момент, обладатель Лиги чемпионов, приобрёл первым его, а не звезду Ибрагимовича, готовящийся переезд которого в Каталонию пресса обсуждала на протяжении последних недель.

— И мои бутсы захвати, — бросил Златан собирающему вещи Максвеллу. — Встретимся там.

Тогда все в раздевалке лишь засмеялись. Однако через пару недель Ибрагимович чеканил мячом под взглядами 30-тысяч болельщиков, пришедших приветствовать его на «Камп Ноу». Максвелл, на презентацию которого чуть ранее пришла лишь горстка зевак, смотрел за этим всем по телевизору.

«Барселона»

О том, как сложилась судьба обоих в «Барселоне», лишний раз рассказывать и не стоит. Ибра быстро разругался с тренером и уехал в «Милан», Максвелл не стеснялся своего статуса игрока запаса и как мог старался усилить игру, заменяя на левом фланге Эрика Абидаля. В 2011 даже был близок к переходу в «Зенит», но трансфер сорвался. Он пытался помочь адаптироваться в «Барселоне» Дмитрию Чигринскому, который в итоге стал одним из главных провалов в трансферной истории клуба.

«Мы сразу нашли с ним общий язык, очень много времени проводили вместе. Считаю его человеком невероятно порядочным, честным, и рад, что судьба подарила мне встречу с ним», — рассказывал позже Дмитрий.

Несмотря на то, что на поле бразилец появлялся редко, о «Барселоне» у него остались лишь положительные впечатления.

«Во время выступлений в “Барселоне” я научился очень многому. Это был урок футбола. Я прошёл отличную тактическую школу. Это было замечательное время», — говорил он, когда перебрался в Париж после трёх лет в Испании. В «ПСЖ» его уже ждал старый знакомый.

«ПСЖ»

На «Стад де Пренс» Максвелл и Ибрагимович занялись привычным делом. Второй светился на всех обложках футбольных журналов и поражал своими забитыми мячами. Второй без лишней помпы бороздил свою бровку, порой забивая прекрасные мячи.

«Сначала Златан был мне другом, а теперь я могу назвать его своим братом», — говорил Максвелл. Они вместе начинали большую карьеру в Европе, вместе готовя себе ужин на скромной съёмной квартире в Амстердаме. Сейчас оба всё ближе к завершению карьеры уже в статусе больших и состоявшихся игроков.

«Он просто оказался в нужное время в нужном месте», — скажете вы, комментируя рекордный 37-й трофей Максвелла. Но много ли вы знаете бразильцев, не обладающих большим талантом и не влезающих в разные истории с вечеринками и алкоголем, которые исключительно за счёт своего упорства и желания добивались того, о чём мечтали в детстве, глядя на постер Ривалдо в комнатке в фавелах маленькой Вила-Вельи?

24 мая Максвелл наверняка переживал за успех команды своего лучшего друга в финале Лиги Европы. А сам Златан точно видел, как прошлым вечером Максвелл взлетал в воздух, качаемый партнёрами под светом софитов «Стад де Франс» после победы в финале Кубка страны. Последнего своего матча в Европе. И не сомневайтесь — когда этот скромный парень из Бразилии вернулся домой в статусе самого титулованного игрока в истории клубного футбола, в его квартире вновь раздался телефонный звонок. И Максвелл точно знал, кто висит на другом конце провода.