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28 мая 2017, 14:26 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ройс может пропустить 6 месяцев из-за травмы колена

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может в очередной раз выбыть на долгий срок из-за травмы, сообщает Bild.

Полузащитник дортмундской <span class=error>Боруссии</span> Марко <span class=error>Ройс</span> может в очередной раз выбыть на долгий срок <nobr>из-за </nobr>травмы. Увеличить
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В финальном матче Кубка Германии против «Айнтрахта» (2:1) футболист был заменен после первого тайма из-за травмы колена.

Отмечается, что травма Ройса может иметь серьезный характер. По информации издания, у него подозрение на разрыв крестообразной связки правого колена. Ожидаемые сроки восстановления — шесть месяцев. Повреждение игрок получил вначале тайма и смог доиграть все 45 минут.

В этом сезоне Ройс провел 24 матча в клубных турнирах, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач.

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