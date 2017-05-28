Ройс может пропустить 6 месяцев из-за травмы колена
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может в очередной раз выбыть на долгий срок
из-за травмы, сообщает Bild.
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В финальном матче Кубка Германии против «Айнтрахта» (2:1) футболист был заменен после первого тайма
Отмечается, что травма Ройса может иметь серьезный характер. По информации издания, у него подозрение на разрыв крестообразной связки правого колена. Ожидаемые сроки восстановления — шесть месяцев. Повреждение игрок получил вначале тайма и смог доиграть все 45 минут.
В этом сезоне Ройс провел 24 матча в клубных турнирах, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач.
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