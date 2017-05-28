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28 мая 2017, 14:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Флоренци посвятил стихотворение Тотти

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци посвятил стихотворение своему товарищу по команде и наставнику Франческо Тотти.

Полузащитник <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Алессандро</span> <span class=error>Флоренци</span> посвятил стихотворение своему товарищу по команде и наставнику <span class=error>Франческо</span> <span class=error>Тотти</span>. Увеличить
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Сегодня 40-летний итальянец проведет свой последний матч за римский клуб. Тотти дебютировал в серии А, когда Флоренци было 2 года.

«Вы всегда были здесь. Когда я был ребенком, я всегда мечтал стать таким, как вы. Как и все дети, которые начинают раздавать передачи в одно касание. Вы всегда были здесь. Когда я дебютировал в серии А. Все, что мне нужно было — ваш взгляд, чтобы я почувствовал, что вы рядом со мной и все будет хорошо, вы сказали мне это своими глазами. Вы всегда были здесь. Когда я забил свой первый гол в серии А. Вы приобняли меня и сказали: теперь пора перестать мечтать, это твоя реальность, ты один из нас. Вы всегда были здесь. Для меня, для тех, кто любит футбол и этот вечный город», — написал Флоренци в Инстаграме.

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