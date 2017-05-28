Флоренци посвятил стихотворение Тотти

Сегодня 40-летний итальянец проведет свой последний матч за римский клуб. Тотти дебютировал в серии А, когда Флоренци было 2 года.

«Вы всегда были здесь. Когда я был ребенком, я всегда мечтал стать таким, как вы. Как и все дети, которые начинают раздавать передачи в одно касание. Вы всегда были здесь. Когда я дебютировал в серии А. Все, что мне нужно было — ваш взгляд, чтобы я почувствовал, что вы рядом со мной и все будет хорошо, вы сказали мне это своими глазами. Вы всегда были здесь. Когда я забил свой первый гол в серии А. Вы приобняли меня и сказали: теперь пора перестать мечтать, это твоя реальность, ты один из нас. Вы всегда были здесь. Для меня, для тех, кто любит футбол и этот вечный город», — написал Флоренци в Инстаграме.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:38.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUoVad6A-N8/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">CI SEI SEMPRE STATO. Nei miei pensieri, fin da piccolo, ho sempre sognato di essere come te. Come tutti i bambini che iniziano a dare i primi calci a un pallone. CI SEI SEMPRE STATO. Quando ho esordito in Serie A. È bastato uno sguardo per sentirti vicino: andrà tutto bene, mi dicesti con gli occhi. CI SEI SEMPRE STATO. Quando ho segnato il mio primo gol in Serie A. Mi hai dato dei colpetti in testa per dirmi: ora smetti di sognare questa è la tua realtà. Sei dei nostri. CI SEI SEMPRE STATO. E CI SARAI PER SEMPRE. Per me, per chi ama il calcio e per questa città eterna. Come te. ?❤️ *** #Totti #TottiDay #ThanksTotti</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Alessandro Florenzi (@alessandroflorenzi) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-28T09:00:52+00:00">Май 28 2017 в 2:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>