«Окжетпес» — «Ордабасы» 1:2 (0:2)

Голы: Нусербаев 20 (0:1), Тунгышбаев 39 (0:2), Генков 90 (1:2)



Ответом южан стала атака правым флангом и прострел вдоль ворот. Но на передачу никто не откликнулся.



А вот на исходе 10-й минуты шымкентцы могли открыть счет. Гогита Гогуа решился на удар из-за пределов штрафной, но попал в крестовину.



Синегорцы, подходя к штрафной, довольно часто били издали. Правда, особого успеха это не приносило.



На 19-й минуте Максим Федин пытался нанести удар из пределов штрафной, но его удар блокировали. А в ответной атаке на 20-й минуте «Ордабасы» открыл счет. Последовала передача с правого фланга, и Танат Нусербаев головой замкнул ее — 0:1.



После гола игра несколько успокоилась. Лишь минут через десять «Окжетпес организовал быструю атаку. Последовала передача с правого фланга, и после рикошета Сергей Струков пытался замкнуть головой пас, но мяч улетел выше ворот.



Почувствовав, что так можно и потерять преимущество, гости организовали подряд сразу две опасных атаки в течение пяти минут. Одна из них принесла успех. После довольно долгой перепасовки на 38-й минуте Тунгышбаев решился на удар с линии штрафной, и попал в цель — 0:2.



Во втором тайме особо не стремились вперед, играя по счету и уделяя больше внимания обороне. Тем не менее на 53-й минуте кокшетаускому клубу едва не удалась атака по флангу, но неточность подвела синегорцев. И тут же шымкентцы провели опасную контратаку, которая завершилась не менее опасным корнером. А затем и вовсе Нургалиев вышел один на один с Стаменковичем, но переиграть голкипера «Окжетпеса» Азат не смог.



К чести синегорцев, они не бросили играть, и старались хотя бы отквитать один мяч. Но в этих порывах порой гости едва не увеличивали свое преимущество. Сначала Танат Нусербаев выходил один на один с вратарем, но здорово сыграл Стаменкович. А потом уже сербскому вратарю пришлось уже в броске переводить на угловой удар низом из-за пределов штрафной.



Как бы ни старались хозяева поля, изменить ход игры у них получилось только раз. На 90-й минуте после передачи слева вышедший на замену Цветан Генков головой отправил мяч в сетку ворот, открыв счет своим голам в Казахстане. Но времени оставалось слишком мало, чтобы теперь еще и сравнять счет. Итог встречи — 1:2. «Ордабасы» увозит победу.