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28 мая 2017, 13:28 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Отчет о матче Премьер-Лиги «Окжетпес» — «Ордабасы» 1:2

Соперники начали без особой раскачки, хотя и с оглядкой на свои ворота. Первый хороший удар в створ ворот нанес Тимур Досмагамбетов. Голкипер гостей намертво взял мяч, иначе набегавший Сергей Шафф мог и добить в случае отскока.

Соперники начали без особой раскачки хотя и с оглядкой на свои ворота. Первый хороший удар в створ ворот нанес Тимур Досмагамбетов. Голкипер гостей намертво взял мяч иначе набегавший Сергей <span class=error>Шафф</span> мог и добить в случае отскока. Увеличить
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«Окжетпес» — «Ордабасы» 1:2 (0:2)
Голы: Нусербаев 20 (0:1), Тунгышбаев 39 (0:2), Генков 90 (1:2)

Ответом южан стала атака правым флангом и прострел вдоль ворот. Но на передачу никто не откликнулся.

А вот на исходе 10-й минуты шымкентцы могли открыть счет. Гогита Гогуа решился на удар из-за пределов штрафной, но попал в крестовину.

Синегорцы, подходя к штрафной, довольно часто били издали. Правда, особого успеха это не приносило.

На 19-й минуте Максим Федин пытался нанести удар из пределов штрафной, но его удар блокировали. А в ответной атаке на 20-й минуте «Ордабасы» открыл счет. Последовала передача с правого фланга, и Танат Нусербаев головой замкнул ее — 0:1.

После гола игра несколько успокоилась. Лишь минут через десять «Окжетпес организовал быструю атаку. Последовала передача с правого фланга, и после рикошета Сергей Струков пытался замкнуть головой пас, но мяч улетел выше ворот.

Почувствовав, что так можно и потерять преимущество, гости организовали подряд сразу две опасных атаки в течение пяти минут. Одна из них принесла успех. После довольно долгой перепасовки на 38-й минуте Тунгышбаев решился на удар с линии штрафной, и попал в цель — 0:2.

Во втором тайме особо не стремились вперед, играя по счету и уделяя больше внимания обороне. Тем не менее на 53-й минуте кокшетаускому клубу едва не удалась атака по флангу, но неточность подвела синегорцев. И тут же шымкентцы провели опасную контратаку, которая завершилась не менее опасным корнером. А затем и вовсе Нургалиев вышел один на один с Стаменковичем, но переиграть голкипера «Окжетпеса» Азат не смог.

К чести синегорцев, они не бросили играть, и старались хотя бы отквитать один мяч. Но в этих порывах порой гости едва не увеличивали свое преимущество. Сначала Танат Нусербаев выходил один на один с вратарем, но здорово сыграл Стаменкович. А потом уже сербскому вратарю пришлось уже в броске переводить на угловой удар низом из-за пределов штрафной.

Как бы ни старались хозяева поля, изменить ход игры у них получилось только раз. На 90-й минуте после передачи слева вышедший на замену Цветан Генков головой отправил мяч в сетку ворот, открыв счет своим голам в Казахстане. Но времени оставалось слишком мало, чтобы теперь еще и сравнять счет. Итог встречи — 1:2. «Ордабасы» увозит победу.

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