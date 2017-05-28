Страмаччони стал главным тренером пражской «Спарты»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает официальный сайт клуба из Праги, соглашение с 41-летним итальянским специалистом рассчитано на два года.

Последним местом работы Страмаччони был греческий «Панатинаикос», поста наставника которого он покинул в декабре прошлого года.

Предыдущим главным тренером «Спарты» был Петр Рада. В прошедшем сезоне команда из Праги заняла третье место в чемпионате Чехии.