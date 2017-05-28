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28 мая 2017, 12:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Страмаччони стал главным тренером пражской «Спарты»

Бывший главный тренер «Интера» и «Удинезе» Андреа Страмаччони возглавил чешскую «Спарту».

Бывший главный тренер <span class=error>Интера</span> и <span class=error>Удинезе</span> <span class=error>Андреа</span> Страмаччони возглавил чешскую Спарту. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт клуба из Праги, соглашение с 41-летним итальянским специалистом рассчитано на два года.

Последним местом работы Страмаччони был греческий «Панатинаикос», поста наставника которого он покинул в декабре прошлого года.

Предыдущим главным тренером «Спарты» был Петр Рада. В прошедшем сезоне команда из Праги заняла третье место в чемпионате Чехии.

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