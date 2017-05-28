90 минут или 9 месяцев? Как оценивать сезон «Арсенала»

Если бы про «Арсенал» сняли фильм, главную роль должен был играть Билл Мюррей. Да, постаревший, но и Арсен Венгер не мальчик. А однотипность сезонов лондонцев просто не оставляет других кандидатов на роль их тренера. Единственное, что меняется — настроение болельщиков.

Месяц назад среди них провели традиционный опрос на тему Wenger in/Wenger out. По итогам опроса 78% проголосовали за уход француза. Думаете, исследование ангажированное и к нему допускали только хейтеров? Нет, это регулярный опрос, который сами болельщики проводят каждый год в конце сезона. В апреле 2015 года желающих, чтобы Венгер остался, было 84%. В апреле 2016 года — 49%. И вот сейчас дошло до 22% — худший уровень поддержки за всё время Арсена в клубе. Уже после этого опроса Венгер выиграл Кубок Англии — седьмой, рекордный для себя, и 13 (тоже рекордный) для «Арсенала». Это всё изменит?

Как 90 минут могут отменить 9 месяцев

Наша память очень коротка, мы больше всего ценим последнее впечатление. После непопадания в Лигу чемпионов и после победы в Кубке Англии ощущения от сезона совершенно разные, хотя он по-прежнему включает оба события, как и 2:10 от «Баварии». Драйвовая победа над забывшим выйти на первый тайм «Челси» — и вот уже «Арсенал» вошёл в историю с рекордом, а значит, называть сезон «провалом» как-то неловко.

Наблюдая бодрый футбол «Арсенала» в матче с «Челси», в голове всё время крутилась одна мысль: если они умеют так играть, почему не делали этого раньше? Стиль не изменился, изменилась скорость. Озил, Рэмси и Санчес были очень быстры, а ещё быстрее был мяч, когда они держали его под контролем. Головокружительная скорость, нацеленность на ворота и готовность к жёстким единоборствам — как же этого не хватало им последние полгода! Правда, по одному матчу трудно судить о способности этого меланхоличного, почти эмо-коллектива за лето превратиться в машину по набиранию очков.

Но тем ценнее победа над «Челси». Благодаря ей этот год «Арсенала» стало труднее оценивать в любимых болельщиками чёрно-белых тонах. Сезон провален или спасён? В обоих лагерях есть аргументы. Оценка зависит от мировоззрения.

Конформизм или максимализм?

Сейчас надо подавить улыбку и сказать: Венгеру действительно нет равных в том, чтобы добиваться результата с ограниченными ресурсами. 75, 71, 75, 79, 73, 70, 68, 75, 72… — это очки, набранные «Арсеналом» в последних сезонах. То есть текущий сезон совершенно не выбивается из общей картины. Венгер выполнил свой стандартный план, просто впервые за 10 лет 75 очков не хватило для попадания в четвёрку. Премьер-лига изменилась, а «Арсенал», хотя мы этого не заметили, остался стабилен. Поэтому Арсен спокоен: команда не провалилась относительно самой себя. И неучастие в Лиге чемпионов француз оценивает немного снисходительно: переживём, нам эти деньги теперь не настолько важны. Это примерная цитата. Осталось определить, что же для клуба важно.

Итак, оценка выступления любой команды напрямую зависит от её мировоззрения. Когда-то на «Хайбери» процветал максимализм (вспомним The Invincibles), но уже давно сдал позиции. Принцип «главное — участие» никогда не озвучивается прямо, в начале сезоне Арсен Венгер традиционно говорит мантру о борьбе за титул, но все всё понимают. И вообще-то в самом подходе «главное — участие» нет ничего плохого. Болельщики, скажем, «Эвертона», гладбахской «Боруссии», а то и «Саутгемптона» вам подтвердят. Плохо — это отсутствие ясности в самоидентификации. То, с чем столкнулся Арсен Венгер и, что удивительно, за несколько лет этого не заметил.

Можно переждать трудный период, когда построен стадион, и надо выплачивать долги. Можно переждать неудачный год, когда молодые талантливые футболисты оказались только молодыми. Можно, в конце концов, переждать год без усиления, чтобы мощнее усилиться через год. Но что, если ожидание не имеет смысла? Это вы думаете, что вот этот сезон сложился неудачно и надо что-то менять, а в клубе считают по-другому: всё в порядке, не меняем курс. Несколько лет назад «Арсенал» впервые столкнулся с проблемой несоответствия идентификации своего бренда болельщиками и руководством клуба. Слишком разные у них ответы на вопросы: что такое «Арсенал», какие цели у «Арсенала», за что борется «Арсенал» и так далее. Болельщики и клуб продолжают оценивать команду по-разному. И все годы руководство упрямо живёт так, как будто этого несоответствия нет.

У болельщиков, которые были детьми во времена The Invincibles, сейчас растут собственные дети. Количество зрителей на «Эмирейтс», которые не привыкли к трофеям и серьёзной борьбе за титул, увеличилось: это просто смена поколений. Если цель руководства в том, чтобы Венгер, как Моисей, 40 лет держал лондонцев без чемпионства, пока недовольство видевших эпоху Тьерри Анри и Тони Адамса старичков не сойдёт на нет по естественным причинам, — то всё идёт как надо. Грустно, но по плану, а победы в Кубке Англии делают дорогу вниз более приятной. Но если в клубе всерьёз позиционируют себя как претендента на титул в АПЛ, у «Арсенала» большие проблемы с самооценкой. Венгер сразу после победы над «Челси» сообщил журналистам, что у него «уже очень сильная команда, которой не хватает одной-двух покупок для победы в чемпионате». Он действительно так сказал: выиграет чемпионат. Интересно, это такая хитрость или Арсен и правда в это верит?

Вовремя уйти

Последнее впечатление всегда запоминается. Сейчас подходящий момент для Венгера, чтобы сообщить об уходе. Подходящий в первую очередь для него самого: уйдёт с победой. Тогда оценивать текущий сезон вообще никому из болельщиков не придёт в голову: перестройка клуба затмит другие эмоции, и Арсен быстро займёт своё место на пьедестале из ностальгии и реальных заслуг.