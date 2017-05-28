Гродно впервые примет финальный поединок Кубка Беларуси по футболу

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Для футболистов «Шахтера» нынешний финал седьмой в истории — дважды солигорская команда становилась обладателем Кубка страны (2004, 2014), 4 раза уступала соперникам (2006, 2008, 2009, 2015). Брестчане лишь второй раз сыграют в финальной кубковой встрече, причем первая попытка в 2007 году была успешной.

На пути к нынешнему поединку «Шахтер» поочередно выбил из борьбы за трофей «Лиду», гродненский «Неман», гомельский «Локомотив» и «Слуцк». Динамовцы Бреста оказались сильнее «Слонима», новополоцкого «Нафтана», минского «Динамо» и борисовского БАТЭ.

В шести предыдущих кубковых баталиях между сегодняшними соперниками абсолютный паритет — по две виктории, по два поражения и две ничьи, правда, разница мячей в пользу брестской дружины 9−6. Однако это всего лишь статистика, а обладатель Кубка определится только на футбольном поле. Главным судьей финала будет гомельский рефери ФИФА Алексей Кульбаков, для которого это четвертый подобный матч в карьере.

Если «Шахтер» уже имеет путевку в еврокубковые турниры как обладатель серебряных медалей чемпионата Беларуси 2016 года, то брестской дружине сегодня нужна только победа, чтобы получить пропуск в Лигу Европы. Если победит «Шахтер», то в Лиге Европы сыграет ФК «Минск», который финишировал на 4-й позиции в прошлом национальном первенстве.

Сегодняшняя встреча будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5» начиная с 16.50.