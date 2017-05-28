В Киеве состоялось награждение «Шахтёра» золотыми медалями

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В торжественной церемонии приняли участие президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон и глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко. На награждении присутствовали президент «Шахтёр» Ринат Ахметов и вице-президент клуба Борис Колесников, сообщается на официальном сайте «горняков».

«Считаю, этот сезон и достижение “горняков” — уникальны. И не только из-за десятого чемпионства и “золотого дубля”, а ещё потому, что “Шахтёр” был основой для нашей сборной. Провести все матчи на выезде, показать прекрасный футбол и выиграть чемпионат с огромным отрывом дорогого стоит. Также это показатель качественного руководства клубом. Работа Академии и молодёжной команды говорит об управлении на высшем уровне. Желаем “Шахтёру” успехов в новом сезоне и побед в еврокубках!», — заявил Павелко.

После вручения медалей «оранжево-чёрные» получили специальную награду от ФФУ за «золотой дубль» сезона — 2016/17, а президент «Шахтёр» был награждён медалью обладателя Кубка Украины — 2016/17. В завершение «горняки» сделали командную фотографию в полном составе, с речью выступили Дарио Срна, Паулу Фонсека и Ринат Ахметов.