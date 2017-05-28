В Киеве состоялось награждение «Шахтёра» золотыми медалями
27 мая в Киеве состоялось награждение «Шахтёра» золотыми медалями чемпионата Украины — 2016/17.
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В торжественной церемонии приняли участие президент украинской
«Считаю, этот сезон и достижение “горняков” — уникальны. И не только
После вручения медалей «оранжево-чёрные» получили специальную награду от ФФУ за «золотой дубль» сезона — 2016/17, а президент «Шахтёр» был награждён медалью обладателя Кубка Украины — 2016/17. В завершение «горняки» сделали командную фотографию в полном составе, с речью выступили Дарио Срна, Паулу Фонсека и Ринат Ахметов.
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