«Бавария» получила «пятерку». Лам попрощался с футболом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«БАВАРИЯ»

Привычным отточенным движением Лам принял 11-килограммовую «тарелку» за победу в бундеслиге и, расплываясь в счастливой улыбке, вознес ее над головой на вытянутых руках. Эту процедуру капитан «Баварии» проделал уже пятый год подряд! Никогда еще чемпионская серия в бундеслиге не была столь продолжительной. Напомним, благородное баварское дело начал старина Хайнкес, при котором в сезоне-2012/13 команда выиграла все, что возможно, затем трижды торжествовал Гвардьола, и, наконец, Анчелотти передвинул флажок всегерманского рекорда еще дальше.

Хотя от баварцев ждали все-таки большего — прежде всего, на европейской сцене. Собственно итальянца и пригласили для того, чтобы он добыл «чашку» Лиги чемпионов.

Теперь Анчелотти попытается воплотить честолюбивые мечты мюнхенцев в жизнь в следующем сезоне. При этом основу придется несколько перетасовать. Хотя бы потому, что не будет Лама и Хаби Алонсо. Первый добыл чемпионский титул в 8-й раз, повторив рекорд Шолля, Кана и Швайнштайгера. Почти нет сомнения, что Лам мог бы достижение бывших одноклубников превзойти. Однако 20 мая 33-летний защитник провел свой последний, 517-й матч за «Баварию». Впрочем, уже задолго до него Лама в Германии возвели в ранг самых-самых. Оно и понятно: чемпион мира (2014), победитель Лиги чемпионов (2013), восьмикратный, как мы знаем, чемпион Германии, шестикратный обладатель Кубка страны. В бундеслиге провел 385 матчей, в немецкой сборной — 113. И ни одного удаления! Впрочем, как и в еврокубках, Кубке Германии.

В тот же день провожали и Хаби Алонсо. 35-летний испанский стратег середины поля, бравший Лигу чемпионов с «Ливерпулем» (2005), мадридским «Реалом» (2014), выигрывавший со сборной мировой (2010) и два европейских чемпионата (2008, 2012) мощно провел за мюнхенцев три последних сезона, завоевав в каждом из них по главному немецкому титулу. Клубный босс Румменигге признался, что переход Хаби Алонсо в «Баварию» стал одним из лучших трансферов команды за последние годы, и заметил: мол, испанский хавбек показал, что не всегда нужно бегать быстрее соперника, часто достаточно быстрее думать.

«ЛЕЙПЦИГ»

Несмотря на внушительный отрыв в итоговой таблице (15 очков) от ближайшего конкурента, легкой прогулкой 54-й по счету чемпионат для мюнхенцев не стал. Главным образом благодаря «Лейпцигу». Сенсационный новичок высшего дивизиона транзитом проследовал из второй лиги в основной турнир Лиги чемпионов! Исповедуя атакующий, стремительный, умный футбол, умело действуя на контратаках (с их помощью забито в сезоне 14 голов!), команда тренера Хазенхюттля и спортивного директора Рангника долго шла совсем рядом с «Баварией», а после 13-го тура даже возглавила турнирую таблицу.

Сейчас никто не скажет, что успех «Лейпцига» случаен. Клубный механизм работает, как швейцарские часы, лидеры команды Вернер (наколотил в чемпионате 21 гол), Форсберг (выдал 22 результативные передачи, что является повторением рекорда бундеслиги, установленного в сезоне-2014/15 Де Брейне), зажигающие в средней линии Кейта и Демме (последний, как и Вернер, приедет в составе сборной Германии на Кубок конфедераций в Россию) совершали бесчисленные подвиги и вдохновляли на них партнеров.

«БОРУССИЯ» Д

У желто-черных же сезон выдался непростым. Дело не только в уходе прошлым летом Хуммельса, Мхитаряна, Гюндогана и появлении большой группы хоть и одаренных, но необстрелянных новичков. Проблемы были не только на зеленом газоне. После оскорбительных февральских плакатов дортмундских болельщиков в адрес «Лейпцига» Германский футбольный союз принял жесткое решение, и в следующем домашнем матче желто-черных с «Вольфсбургом» знаменитая Южная трибуна (самая большая стоячая в Европе, вмещает 25000 человек) пустовала. Босс «Боруссии» Ватцке сокрушался: «Дортмунд без Южной трибуны, как футбол без мяча».

Дальше хуже — перед первым четвертьфинальным поединком Лиги чемпионов с «Монако» у командного автобуса раздались взрывы, в результате которых был ранен в руку защитник Бартра. Матч перенесли на следующий день, но подавленные психологически дортмундцы по-настоящему собраться на игру не смогли и проиграли. У тренера «Боруссии» Тухеля, полагавшего, что матч после ужаса всего происшедшего был назначен чересчур рано, и клубного босса Ватцке возникли разногласия. Немецкие СМИ сообщают: мол, не исключено, что Тухель по окончании сезона из может уйти из команды.

«ХОФФЕНХАЙМ»

А вот в футбольной деревне, можно сказать, полная идиллия — отважный «Хоффенхайм» заслуженно попал в отбор в Лигу чемпионов. В ходе сезона команда по одному показателю была вообще впереди Европы всей — гордый ноль в графе «поражения» удерживала среди представителей ведущих континентальных чемпионатов дольше всех. И, конечно, первый парень на «деревне» — самый молодой тренер бундеслиги 29-летний Нагельсманн, который в прошлом сезоне спас команду от вылета, а в нынешнем привел в Европу. Сразу четверых его подопечных — Зюле, Руди (эти двое в следующем сезоне наденут форму «Баварии»), Демирбая и Вагнера бундестренер Лев повезет на Кубок конфедераций в Россию. Авторитет Нагельсманна в Германии столь высок, что многие прочат его в будущем в наследники Анчелотти в Мюнхене.

«ВОЛКИ» ПРОВАЛИЛИ СЕЗОН

Снайпер сборной Германии Гомес (со 154 голами 14-й в «вечном» списке бомбардиров бундеслиги, где забивал каждые 120 минут; чаще из тех, кто стоит выше, это делал только Герд Мюллер — каждые 105 минут), хавбек сборной Бразилии Луиз Густаву, прикрывающий правую бровку чемпион Европы-2016 португалец Виейринью, швейцарский левый защитник Родригес, к которому проявляют интерес «Милан» и «ПСЖ», один из лидеров сборной Польши хавбек Блащиковски. Все они и многие другие асы защищают цвета провалившего сезон «Вольфсбурга» — того самого, который еще в апреле прошлого года в четвертьфинале Лиги чемпионов чуть не выбил из турнира будущего триумфатора «Реал» (дома выиграл у мадридцев 2:0, в гостях уступил 0:3). По ходу нынешнего немецкого первенства вместо тренера Хеккинга пришел Йонкер, однако общую грустную картину это не изменило.

ГЕРОЙ

ОБАМЕЯНГ БЬЕТ РЕКОРД

В остросюжетной схватке последнего тура с «Вердером» дортмундцы взяли три очка, обеспечив себе прямое попадание в групповой турнир Лиги чемпионов. Главным героем в «Боруссии» оказался Обамеянг. Его первый гол стал настоящим футбольным деликатесом. Когда Дембеле верхом посылал мяч в штрафную площадь «Вердера», Обамеянг, по сути, стоял к воротам спиной. Однако габонец успел ловко развернуться и с лета по высоко летевшему мячу так приложился, что тот вонзился под перекладину.

Но еще более ценен его второй и победный гол. При счете 3:3 Обамеянг, который в нынешнем сезоне три пенальти запорол, в самый ответственный момент не дрогнул и с одиннадцатиметровой отметки не оставил шансов бременскому голкиперу — 4:3! Класс и хладнокровие форварда позволили ему в последнем туре довести бомбардирский счет до 31 мяча (рекорд бундеслиги среди иностранцев!) и выиграть державшую всех в напряжении снайперскую дуэль у Левандовски.

Габонский нападающий, у которого контракт с «Боруссией» до 2020 года, был в последнее время в центре внимания не только из-за града голов. Говорят, им интересуются «Реал», «ПСЖ», «Милан» и богатый китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

НЕУДАЧНИК

ГЕТЦЕ ПОЧТИ ИСЧЕЗ С РАДАРОВ

Автор золотого гола Германии в финале ЧМ-2014 с Аргентиной (1:0) Марио Гетце почти исчез с футбольных радаров. Последний раз засветился в 18-м туре, выйдя в дортмундской «Боруссии» на замену в матче с «Майнцем». До этого провел в чемпионате 10 встреч (лишь 4 от звонка до звонка), в которых однажды забил и выдал одну голевую передачу. Негусто для игрока, которого еще несколько лет назад называли главным немецким футбольным бриллиантом. При этом на тренировках Марио пахал изо всех сил, бесконечно себя мучил, но былую форму так и не смог обрести. Как потом стало известно, боролся на занятиях и в матчах еще и с некой непонятной усталостью. Спустя какое-то время, наконец, выяснилось — у Гетце проблемы с обменом веществ.

С тех пор о нем слышно не много — 24-летний футболист явно избегает публичности, понятное дело, нуждается в покое. Но не так давно Йоахим Лев сообщил: мол, Марио чувствует себя в данный момент очень хорошо, получил предписанную терапию, которая по-настоящему хорошо подействовала. Специалисты полагают, что игрок должен сейчас не спешить и по возможности к началу предсезонного периода быть полностью готовым к необходимым нагрузкам — с тем, чтобы на старте следующего чемпионата он снова смог играть.

ОТКРЫТИЕ

ВЕРНЕР НАБИРАЕТ ХОД

Родившийся в Штутгарте Тимо Вернер всегда слыл большим талантом. В 2013-м, например, получил золотую медаль Фрица Вальтера от Германского футбольного союза как лучший игрок в категории семнадцатилетних. На его счету почти все молодежные возрастные рекорды «Штутгарта» — в частности, раньше всех в истории команды дебютировал в матче бундеслиги (в 17 лет и 164 дня), открыл счет своим голам в высшем дивизионе (17 дет и 200 дней). Вообще раньше всех в бундеслиге (независимо от клубной принадлежности) сделал дубль (17 лет и 249 дней).

И все-таки в «Штутгарте», который в последние годы звезд с неба, мягко говоря, не хватал, а по итогам сезона-2015/2016 и вовсе провалился во второй дивизион, Тимо по-настоящему счастлив не был — 13 мячей в 95 матчах бундеслиги и вправду не бог весть какое достижение. Особенно в сравнении с его голевым «взрывом» в «Лейпциге», куда форвард перешел прошлым летом за 10 миллионов евро и где, наконец, действительно раскрылся.

В 31 поединке бундеслиги скоростной, техничный и жадный до голов Вернер отличился 21 раз — лучший результат среди немцев в завершившемся чемпионате. Понятно, такой нападающий не мог остаться без внимания Йоахима Лева, и 22 марта нынешнего года Вернер дебютировал (причем в стартовом составе) в товарищеском матче против Англии (1:0). Само собой разумеется, форвард сыграет и на Кубке конфедераций.

ЦИФРЫ

19 голов в качестве джокера стало у Нильса Петерсена из «Фрайбурга». Рекорд бундеслиги! Предыдущий принадлежал Александру Циклеру из «Баварии» (18). Вообще, выходившие в этом чемпионате на замену футболисты были результативны, как никогда ранее — забили рекордные 124 мяча. Для сравнения: в предыдущем первенстве таких голов было «только» 85.

31 мяч на счету Обамеянга. Более трех десятков голов в истории бундеслиги ранее забивали только трое: Герд Мюллер (трижды), по разу Дитер Мюллер и Лотар Эммерих.

72 процента пенальти реализованы — самый слабый результат за последние 6 лет.

877 голов забито в сезоне-2016/2017, что чуть больше, чем в предыдущем первенстве (866). В среднем за матч в завершившемся чемпионате судьи фиксировали взятие вороту 2,9 раза. Самые же щедрые на мячи поединки были в первом сезоне бундеслиги (1963/1964) — 3,57 гола за игру (857 в 240 встречах).

41 500 зрителей приходили в среднем на каждый матч бундеслиги, которая в девятый раз подряд берет рубеж в 40 тысяч и остается самой посещаемой футбольной лигой мира. Но это меньше, чем в предыдущие годы, когда 8 раз средняя посещаемость превышала 42 тысячи.

ЦИТАТЫ

«Потом пошел град, потом ударила молния, потом грянул гром — это немного соответствует сезону», — Марио ГОМЕС, нападающий «Вольфсбурга», после того, как из-за непогоды временно был прерван матч против менхенгладбахцев.

«Рибери только вчера предложил, что всегда может доставать для меня билет на домашние матчи. Хорошо, что об этом знаю», — Филипп ЛАМ, защитник «Баварии».

«При поиске квартиры я уже получил один отказ, потому что хозяин хотел квартиранта на длительный срок», — Маркус ВАЙНЦИРЛЬ, на представлении в качестве тренера «Шальке».

«Я еще никогда не проигрывал в Дортмунде, правда, там еще никогда и не играл», — Андре ШУБЕРТ, тренер «Боруссии» М перед поражением в Дортмунде 1:4.