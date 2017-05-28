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28 мая 2017, 11:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ярмоленко сыграет в команде с Роналдинью и Каниджей против звезд «Атлетико»

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко примет участие в матче звезд мира против звезд «Атлетико», сообщает segodnya.ua.

Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Андрей Ярмоленко примет участие в матче звезд мира против звезд <span class=error>Атлетико</span>. Увеличить
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Игра пройдет 28 мая и станет прощальным поединком на стадионе мадридцев «Висенте Кальдерон».

В сборную мира ткже вошли такие футболисты, как Роналдинью, Гаиска Мендьета, Ежи Дудек, Звонимир Бобан, Клаудио Каниджа, Кларенс Зеедорф и Рияд Махрез.

За «Атлетико» сыграют пять действующих футболистов — Фернандо Торрес, Коке, Габи, Сауль и Хуанфран.

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