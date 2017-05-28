Ярмоленко сыграет в команде с Роналдинью и Каниджей против звезд «Атлетико»
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко примет участие в матче звезд мира против звезд «Атлетико», сообщает segodnya.ua.
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Игра пройдет 28 мая и станет прощальным поединком на стадионе мадридцев «Висенте Кальдерон».
В сборную мира ткже вошли такие футболисты, как Роналдинью, Гаиска Мендьета, Ежи Дудек, Звонимир Бобан, Клаудио Каниджа, Кларенс Зеедорф и Рияд Махрез.
За «Атлетико» сыграют пять действующих футболистов — Фернандо Торрес, Коке, Габи, Сауль и Хуанфран.
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