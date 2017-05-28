Кэррик продлил контракт с «МЮ»

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Новое соглашение 35-летнего хавбека рассчитано до июня 2018 года.

Кэррик перешел в «МЮ» в июле 2006 года. За 11 сезонов он выиграл 5 чемпионатов Англии, Кубок и шесть Суперкубков страны, Кубок лиги, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Лигу Европы. 4 июня состоится праздничный матч в его честь.

— Фантастическое завершение сезона, — сказал Кэррик. — Мы завоевали новый трофей. Я рад, что мое путешествие с великим клубом продолжится. Сейчас я готовлюсь к праздничному матчу. Это будет выдающийся момент для меня и моей семьи. Это идеальный способ закончить сезон. Я рад, что фанаты смогут в этот день также увидеть трофей Лиги Европы.