Насер Аль-Хелаифи: Эмери останется в «ПСЖ» на 200 процентов

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Испанский специалист прошлым летом возглавил парижан, под его руководством команда выиграла Суперкубок Франции, Кубок лиги и Кубок Франции, а также набрала в лиге 1 87 очков, что является третьим результатом в истории клуба.