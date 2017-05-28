Насер Аль-Хелаифи: Эмери останется в «ПСЖ» на 200 процентов
Президент «ПСЖ» Насер
Аль-Хелаифи после финала Кубкар Франции с «Анже» (1:0) в очередной раз отметил, что главный тренер Унаи Эмери не покинет команду.
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Видимо, что-то случилось...
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Испанский специалист прошлым летом возглавил парижан, под его руководством команда выиграла Суперкубок Франции, Кубок лиги и Кубок Франции, а также набрала в лиге 1 87 очков, что является третьим результатом в истории клуба.
— Я всегда говорил, что Эмери не уйдет из «ПСЖ», — цитирует L'Equipe
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