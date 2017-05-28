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28 мая 2017, 11:20 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Насер Аль-Хелаифи: Эмери останется в «ПСЖ» на 200 процентов

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи после финала Кубкар Франции с «Анже» (1:0) в очередной раз отметил, что главный тренер Унаи Эмери не покинет команду.

Президент <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Насер</span> <nobr>Аль-Хелаифи</nobr> после финала <span class=error>Кубкар</span> Франции с <span class=error>Анже</span> (1:0) в очередной раз отметил что главный тренер <span class=error>Унаи</span> <span class=error>Эмери</span> не покинет команду. Увеличить
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Испанский специалист прошлым летом возглавил парижан, под его руководством команда выиграла Суперкубок Франции, Кубок лиги и Кубок Франции, а также набрала в лиге 1 87 очков, что является третьим результатом в истории клуба.

— Я всегда говорил, что Эмери не уйдет из «ПСЖ», — цитирует L'Equipe Аль-Хелаифи. — Он на 200 процентов останется в команде. Унаи счастлив в нашей команде, мы получаем удовольствие от работы с ним. Как я оценю сезон? Есть много вещей, по которым стоит производить оценки, но сейчас не тот момент.

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