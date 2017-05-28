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28 мая 2017, 11:06 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Максвелл выиграл 37-й трофей и стал самым титулованным футболистом в истории

Защитник «Пари Сен-Жермен» Максвелл выиграл 37-й трофей и стал самым титулованным футболистом в истории, сообщает «Евроспорт».

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Его команда в финале Кубка Франции обыграла «Анже» со счетом 1:0 благодаря автоголу Иссы Сиссокхо в добавленное ко второму тайму время. Трофей стал 37-м в карьере 35-летнего защитника парижан — он стал самым титулованным футболистом в истории. Как пишет издание, этот матч стал для бразильца последним за ПСЖ.

Стоит отметить, что Максвелл выиграл 15 турниров с ПСЖ, 10 — с «Барселоной», 6 — с «Аяксом», 5 — с «Интером» и 1 — с «Крузейро». До этой победы Максвелл делил первое место по титулам с легендой «МЮ» Райаном Гиггзом. На счету Лионеля Месси 32 командных трофея, у Криштиану Роналду — 20 титулов.

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