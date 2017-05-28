Дубль дос Сантоса помог «Гэлакси» победить «Сан-Хосе»
«Лос-Анджелес Гэлакси» переиграл «Сан-Хосе» в выездном матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 4:2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе гостей дубль оформил мексиканский форвард Джовани дос Сантос.
МЛС
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес Гэлакси» — 2:4 (2:3).
Голы: Вондоловски, 10 (1:0). Педро, 19 (1:1). дос Сантос, 35 — с пенальти (1:2). Хесен, 37 (2:2). Бернардес, 44 — в свои ворота (2:3). дос Сантос, 64 (2:4).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter