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28 мая 2017, 10:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Дубль дос Сантоса помог «Гэлакси» победить «Сан-Хосе»

«Лос-Анджелес Гэлакси» переиграл «Сан-Хосе» в выездном матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 4:2.

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В составе гостей дубль оформил мексиканский форвард Джовани дос Сантос.

МЛС

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес Гэлакси» — 2:4 (2:3).

Голы: Вондоловски, 10 (1:0). Педро, 19 (1:1). дос Сантос, 35 — с пенальти (1:2). Хесен, 37 (2:2). Бернардес, 44 — в свои ворота (2:3). дос Сантос, 64 (2:4).
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