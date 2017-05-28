«Реал Солт-Лейк» победил «Филадельфию», Мовсисян отыграл чуть больше часа
«Реал Солт-Лейк» переиграл в матче регулярного чемпионата МЛС «Филадельфию Юнион» со счетом 1:0.
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В составе победившей команды с первых минут на поле вышел бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян. Он был заменен на 64-й минуте.
МЛС
Регулярный чемпионат
«Реал Солт-Лейк» — «Филадельфия Юнион» — 1:0 (1:0).
Гол: Плата, 36.
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