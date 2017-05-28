Луис Энрике: Мой уход необходим и мне, и «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы в финале Кубка Испании над «Алавесом» (3:1) подчеркнул, что команда посвящает этот успех болельщикам.
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Для 47-летнего специалиста эта игра стала последней у руля каталонцев.
— В финале всегда может произойти все что угодно, — приводит Tmw слова Луиса Энрике. — Мы здорово завершили сезон, и эту победу хотим посвятить нашим болельщикам, которые в очередной раз оказали невероятную поддержку. Я не чувствую себя плохо
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