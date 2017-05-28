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28 мая 2017, 10:33 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Луис Энрике: Мой уход необходим и мне, и «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы в финале Кубка Испании над «Алавесом» (3:1) подчеркнул, что команда посвящает этот успех болельщикам.

Главный тренер Барселоны <span class=error>Луис</span> <span class=error>Энрике</span> после победы в финале Кубка Испании над <span class=error>Алавесом</span> (3:1) подчеркнул что команда посвящает этот успех болельщикам. Увеличить
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Для 47-летнего специалиста эта игра стала последней у руля каталонцев.

— В финале всегда может произойти все что угодно, — приводит Tmw слова Луиса Энрике. — Мы здорово завершили сезон, и эту победу хотим посвятить нашим болельщикам, которые в очередной раз оказали невероятную поддержку. Я не чувствую себя плохо из-за ухода. Мне это необходимо, и, думаю, команде тоже. Эти футболисты нуждаются в новых стимулах. Желаю новому главному тренеру и клубу успехов. Мое будущее? Пока не знаю, что буду делать.

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