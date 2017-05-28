Журналист BBC продаст ботинки с автографами игроков «Челси» и «Арсенала»

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В числе лотов аукциона будут ботинки, на которых Уокер после финального матча Кубка Англии собрал автографы тренеров и футболистов «Арсенала» и «Челси».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Thank you <a href="https://twitter.com/ChelseaFC">@ChelseaFC</a> & <a href="https://twitter.com/Arsenal">@Arsenal</a>. Both shoes signed by everyone. Will now organise auction / raffle to raise £ for Manchester emergency fund <a href="https://t.co/wR1ORCQFS7">pic.twitter.com/wR1ORCQFS7</a></p>— Dan Walker (@mrdanwalker) <a href="https://twitter.com/mrdanwalker/status/868558215327383553">27 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В финале Кубка Англии «Арсенал» одержал победу над «Челси». Матч прошёл в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершился со счётом 2:1. Голами в составе «канониров» отметились Алексис Санчес и Аарон Рэмси, за синих отличился Диего Коста.