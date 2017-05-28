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28 мая 2017, 10:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Журналист BBC продаст ботинки с автографами игроков «Челси» и «Арсенала»

Журналист BBC Дэн Уокер планирует организовать аукцион в поддержку пострадавших от теракта в Манчестере.

Журналист BBC <span class=error>Дэн</span> <span class=error>Уокер</span> планирует организовать аукцион в поддержку пострадавших от теракта в Манчестере. Увеличить
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В числе лотов аукциона будут ботинки, на которых Уокер после финального матча Кубка Англии собрал автографы тренеров и футболистов «Арсенала» и «Челси».

В финале Кубка Англии «Арсенал» одержал победу над «Челси». Матч прошёл в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершился со счётом 2:1. Голами в составе «канониров» отметились Алексис Санчес и Аарон Рэмси, за синих отличился Диего Коста.

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