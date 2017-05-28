«Барселона» обыграла «Алавес» в финале Кубка Испании

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В составе победителей забитыми мячами отметились Лионель Месси (30-я минута), Неймар (45) и Пако Алькасер (45). У проигравших отличился Тео Бернар Франсуа (33). Этот матч стал последним проведенным на мадридском стадионе «Висенте Кальдерон», на котором свои домашние матчи проводил «Атлетико». Арена будет снесена, а «Атлетико» будет играть на стадионе «Ванда-Метрополитано».

«Барселона» стала обладателем Кубка Испании в 29-й раз в истории. Кроме того, эта победа стала для каталонского клуба третьей подряд. В финале 2016 года «Барселона» обыграла «Севилью», а в 2015 году — «Атлетик Бильбао».

«Алавес» впервые в истории вышел в финал Кубка Испании. В сезоне-2016/17 баскский клуб спустя 10 лет вернулся в элитный дивизион испанского чемпионата, где занял девятое место.

Согласно правилам, обладатель Кубка Испании получает место в Лиге Европы. Поскольку «Барселона» уже обеспечила себе место в Лиге Чемпионов, право выступить в Лиге Европы получит «Атлетик Бильбао», занявший в чемпионате Испании седьмое место.