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28 мая 2017, 2:12 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ПСЖ обыграл «Анже» и стал обладателем Кубка Франции

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ПСЖ одержал победу над «Анже» со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Франции по футболу.

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Мяч на 90-й минуте в свои ворота забил защитник «Анже» Исса Сиссоко.

ПСЖ стал обладателем Кубка Франции в рекордный 11-й раз. До этого финала у парижского клуба и «Марселя» было по 10 побед. Кроме того, ПСЖ выиграл Кубок третий раз подряд. В финале 2016 года «Пари Сен-Жермен» обыграл «Марсель» (4:2), а в 2015 году — «Осер» (1:0). В нынешнем сезоне ПСЖ занял второе место в чемпионате Франции, отстав от «Монако» на восемь очков.

«Анже» принимал участие в финале Кубка Франции второй раз в истории. Впервые «Анже» играл в решающем матче розыгрыша Кубка в 1957 году, когда уступил «Тулузе» (1:0).

Согласно правилам, обладателем Кубка Франции получает место в Лиге Европы. Поскольку ПСЖ уже обеспечил себе место в Лиге Чемпионов, право выступить в Лиге Европы получит «Нант», занявший седьмое место в чемпионате Франции.

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