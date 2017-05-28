ПСЖ обыграл «Анже» и стал обладателем Кубка Франции
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ПСЖ одержал победу над «Анже» со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Франции по футболу.
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Мяч на 90-й минуте в свои ворота забил защитник «Анже» Исса Сиссоко.
ПСЖ стал обладателем Кубка Франции в рекордный 11-й раз. До этого финала у парижского клуба и «Марселя» было по 10 побед. Кроме того, ПСЖ выиграл Кубок третий раз подряд. В финале 2016 года «Пари Сен-Жермен» обыграл «Марсель» (4:2), а в 2015 году — «Осер» (1:0). В нынешнем сезоне ПСЖ занял второе место в чемпионате Франции, отстав от «Монако» на восемь очков.
«Анже» принимал участие в финале Кубка Франции второй раз в истории. Впервые «Анже» играл в решающем матче розыгрыша Кубка в 1957 году, когда уступил «Тулузе» (1:0).
Согласно правилам, обладателем Кубка Франции получает место в Лиге Европы. Поскольку ПСЖ уже обеспечил себе место в Лиге Чемпионов, право выступить в Лиге Европы получит «Нант», занявший седьмое место в чемпионате Франции.
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